Магазин «Мария-Ра» оштрафовали на 300 тысяч за просрочку

Несмотря на все возмущения, магазину придется заплатить штраф Фото: предоставлено пресс-службой

Специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Алтай провели внеплановую проверку магазина сети «Мария-Ра» в селе Чоя Чойского района и выявили там просроченную продукцию.

Поводом для внеплановой проверки стали многочисленные жалобы со стороны местных жителей. Причем претензии о том, что в магазине торгуют неликвидом приходили систематически. В итоге в торговой точке были выявлены массовые нарушения и не только по части залежалого товара.

- На момент проверки в магазине на реализации находились: просроченная молочная продукция, рыбные пресервы, бананы с признаками гнили, консервы с деформацией. Кроме того, в холодильных камерах для хранения продукции, в складских помещениях, торговом зале не проводился контроль температурно-влажностного режима, а сотрудники магазина не представили личные медицинские книжки, - поясняют в пресс-службе ведомства.

Так как все доводы потребителей подтвердились и были выявлены другие нарушения, юридическое лицо было привлечено к административной ответственности – наложен штраф в размере 300 тысяч рублей. Однако, представители магазина не согласились с вердиктом и попытались обжаловать штраф в Арбитражном суде, но эта инстанция поддержала решение Роспотребнадзора.

Напомним, ранее во время сентябрьского рейда в Горно-Алтайске просрочку также обнаружили в магазине «Аникс» (по адресу: ул. Эркемена Палкина, 2/1) и магазине «Мария-Ра» (ул. Кучияк, 101). На тот момент весь протухший товар по требованию специалистов Роспотребнадзора убрали с реализации.

А во время августовского рейда также после многочисленных жалоб со стороны населения специаличты ведомства побывали с проверкой в «Марии-Ра» в селе Майма. И претензии вновь нашли реальное подкрепление: в магазине отсутствовал контроль за качеством проведения влажной уборки, непосредственно в торговом зале на стеллажах лежала пыль, сотрудники выходили на работу без контроля состояния здоровья, а на кассах не соблюдалась социальная дистанция, на многих покупателях не было масок.