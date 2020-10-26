Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 27 октября 2020: новые "скорые" и новый госпиталь

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 27 октября 2020 года Фото: Олег УКЛАДОВ

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 27 октября 2020 года.

Пандемия не стихает: за сутки в крае зарегистрировано 210 новых случаев заболевания, выздоровело 142 пациента, умерло 5 человек, и все от COVID-19. Чтобы быстрее обслуживать вызовы, в регионе закупили 29 автомобилей скорой помощи. Они приспособлены для оказания помощи коронавирусным больным - оснащены инфузионными насосами, дефибрилляторами, дыхательными аппаратами, антимикробной очисткой воздуха. Четыре машины поступили в Барнаула, три - в Бийск, два - в Рубцовск. Остальные в сельские районы.

Между тем, на базе бийской центральной городской больницы могут развернуть ковидный госпиталь. Об этом сообщает региональный Минздрав. В этом случае медики будут получать фиксированные доплаты в рамках 484-го постановления правительства РФ.

Сейчас, по официальной статистике, коронавирус перенесли более 18 тыс. жителей региона из 2 млн. Прививки получили 42 человека. Вторая поставка вакцины ожидается до конца октября – около двух тысяч доз

Предоставлено оперштабом.

На лечении в инфекционных госпиталях с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2 066 человек. На на дому лечение получают 4 пациента. Количество тяжелобольных – 417, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 151.

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