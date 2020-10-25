Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 26 октября 2020: открытие резервного морга и новые антисептики-карандаши

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано больше 600 тысяч человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердилось 207 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных приближается к 18 тысячам. Выздоровело за минувшие сутки почти в два раза меньше, чем заболело. Из больниц выписались только 109 пациентов. Умерло восемь человек. Из них шесть – от COVID-19

По данным регионального оперштаба, сегодня на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2003 человека. Четыре пациента получают амбулаторное лечение в условиях стационара на дому. Также в ковидных госпиталях лежат 2263 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, 320 человек находятся там по другим обстоятельствам. На дому продолжают лечение 1329 пациентов с вирусной пневмонией. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано больше 600 тысяч человек. За прошедшие сутки провели свыше шести тысяч тестирований.

Нашли, где хранить тела умерших от коронавируса

Министерство здравоохранения Алтайского края выделит нефункционирующий морг в Барнауле для резервного хранения тел умерших от COVID-19. Об этом сообщают «Вести-Алтай». До недавнего времени этот морг не функционировал.

Помещение находится на базе больницы №3. Такое решение принято для того, чтобы снизить нагрузку на патологоанатомов города.

Антисептики в виде карандаша

В Алтайском крае создали сухой антисептик в виде карандаша. Местным разработчикам удалось отыскать ранее неизвестный способ перевода жидкого спирта в твёрдую форму.

Таким образом алтайские разработчики решили главную проблему – испарение санитайзера с поверхности кожи человека. Содержание спирта в антисептических карандашах выше 80%. Это позволяет убивать все известные бактерии и вирусы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как на Алтае медику получить страховую выплату в случае заражения COVID-19 на работе

Врачи имеют право получить более 68 тыс. руб. (подробнее)