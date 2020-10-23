В Славгороде после гибели рабочего во время взрыва возбудили уголовное дело

От взрыва у амбара сорвало крышу. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти рабочего на фермерском хозяйстве села Знаменка под Славгородом. ЧП произошло еще в 18 сентября, все это время шла доследственная проверка.

36-летний летний мужчина работал на ферме водителем, но ему, как одному из самых ответственных работников, давали самый сложные поручения. В тот день он осуществлял перекачку горючего, которое привезли для фермерской техники. Но хранение было организовано с жуткими нарушениями – как минимум, не было вытяжки.

Цистерна, где хранилось топливо. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В результате произошло накопление газовоздушной смеси в помещении ангара. Синтетическая роба стрельнула искрой статического электричества – и рвануло так, что у амбара снесло крышу, а сам мужчина скончался.

Известно, что погибший был в разводе, проживал на этой же ферме, у него остался маленький ребенок. Предприятие, где работал погибший, по данным из открытых источников, занимается выращиванием зерновых культур, разведением крупного рогатого скота, производством сырого молока и прочим.

Погибший мужчина. Фото: Личный архив

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает помощник руководителя регионального Следкома по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.