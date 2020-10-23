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«В скорой не брали трубку»: бийчанин рассказал, как спасал изрезанную отморозком девушку

Мужчина заметил выжившую девушку, когда она пыталась переползти дорогу на четвереньках
Анна Перевощикова
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Мужчина считает, что если бы "скорая" вовремя ответила, вторую девушку можно было бы спасти

Мужчина считает, что если бы "скорая" вовремя ответила, вторую девушку можно было бы спасти

Фото: Олег УКЛАДОВ

Бийск стоит на ушах – отморозок, убивший одну девушку и сильно покалечивший другую, до сих пор на свободе. Правоохранителям практически ничего неизвестно о личности преступника, но помочь им в этом может выжившая жертва. Накануне девушка пришла в сознание и уже работает со следователями. Один из тех, благодаря кому бийчанка осталась жива – Алексей Данилов, который проезжал мимо и увидел, как она переползает дорогу. Мужчина в подробностях рассказал события того вечера и возмутился равнодушием горожан…

Кровавое месиво

Около 20:00 18 октября Алексей отправился с работы домой. Ехал по улице Социалистическая. Именно там, в районе Первого участка на перекрестке улиц Социалистическая и Васильева, на двух девушек напал неизвестный с ножом.

- Вижу, как на перекрестке девушка ползком на четвереньках пытается переползти проезжую часть, я подъезжаю к ней и ставлю авто таким образом, чтобы на нее никто не наехал. Спрашиваю, что случилось. Она, видя меня, встает, держится рукой за авто и говорит, что на неё напали с подругой. С её рук стекает кровь, и она падает без сознания у левой двери, - рассказал Алексей.

По словам мужчины, он тут же схватил телефон и начал вызывать скорую, но даже спустя несколько попыток никто не взял трубку. То же самое – со звонками в полицию. В это время жертва маньяка начала понемногу приходить в себя, кричать, что ей больно.

- У неё идет пена изо рта. Я расстегиваю куртку девушки и вижу месиво из черной футболки и крови. Задираю футболку – рана на животе, затыкаю рану рукой, чтобы кровь не текла так сильно, - вспоминает автор.

В этот момент рядом останавливается еще один автомобиль, водитель вызывает скорую, но никто не берет. Счет идет на секунды. Мужчины замечают полицейских, машут им и зовут на помощь. Но, к сожалению, в их аптечке оказались всего лишь два маленьких рулона бинта...

- Что-то свыше решило, что не пора еще девушке умирать. Останавливается автомобиль и подходит женщина 40-45 лет, говорит, что она врач и несет полную аптечку. Начинает оказывать первую медицинскую помощь. Дают нашатырь, заставляют не спать и разговаривать, - добавил бийчанин.

Полицейские тем временем пытаются узнать у девушки, что произошло. И тут выясняется, что она была не одна.

«Вторую девушку можно было спасти»

Пока одну потерпевшую госпитализировали в больницу, вторую искали по округе. Около 21:00 (спустя час после нападения) ее обнаружили в 100-150 метрах от перекрестка, но она уже не подавала признаков жизни.

- Я уверен на 100% так же, как и сами полицейские, что вторую девушку можно было спасти, если бы в «скорой» брали трубку. Из-за этого коронавируса все заняты. Получается, что кроме него у людей других травм и заболеваний не может быть, - считает Алексей Данилов.

Также он добавил, что пока пытался дозвониться до экстренных служб, а потерпевшая лежала на мокром асфальте, мимо проехали как минимум 30 машин и даже не остановились. Он призвал людей не быть равнодушными, ведь любой человек может оказаться в ситуации, когда его жизнь будет зависеть от помощи какого-нибудь незнакомца.

Напомним, обеим девушкам всего по 22 года. Неизвестный нанес ножом удар в живот одной из потерпевших, от которого она скончалась на месте происшествия, и два удара в грудь и живот ее подруге. После трагедии возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек).

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