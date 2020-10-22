На выходных 24-25 октября в Алтайском крае может похолодать до -10 градусов

Прогноз погоды в Алтайском крае на 24-25 октября 2020 года.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В ближайшие дни в крае немного похолодает, также возможно усиление ветра. В отдельных районах прогнозируют дожди и мокрый снег. Какой именно погода будет на выходных, 24 и 25 августа, в Алтайском крае в беседе с “Комсомольской Правдой – Барнаул” рассказал ведущий синоптик алтайского Гидрометцентра Эдуард Болгов.
– Сейчас над районами Алтайского края проходят фронты западного циклона в связи с этим в регионе усилится ветер и выпадут осадки, – отметил Эдуард Болгов.
Он добавил, что ночью 25 октября по востоку местами столбик термометра опустится до отметки -10 градусов. В крае будет ясное небо и в связи с холодным фронтом может похолодать.
Однако в следующие дни заметных изменений и тем более заморозков не ожидается. Температура будет держаться в пределах от слабо отрицательных до слабо положительных значений.
Подробный прогноз погоды на выходные 24 и 25 октября в Алтайском крае
Суббота, 24 октября
В Алтайском крае ночью будет -1… -6 градусов. В отдельных районах небольшие, в предгорьях местами умеренные осадки в виде мокрого снега, снега, гололедные явления, установление временного снежного покрова. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с
Днем в регионе воздух прогреется до 0...+5 градусов. В отдельных районах небольшие, в предгорьях местами умеренные осадки в виде мокрого снега, снега, гололедные явления, установление временного снежного покрова. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.
В Барнауле ночью ожидается -3…-5 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Днем в краевой столице столбик термометра покажет 0…+2 градуса. Во второй половине дня небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Воскресенье, 25 октября
В Алтайском крае ночью будет 0...,-5 градусов, по востоку местами до -10 градусов. Местами небольшой снег, гололедные явления. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Днем в регионе воздух прогреется до +3...+8 градусов. На большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, гололёдные явления. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с.
В Барнауле ночью ожидается -6…-8 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.
Днем в краевой столице столбик термометра покажет +4...+6 градусов. Во второй половине дня небольшой дождь. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.
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