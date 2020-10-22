Выжившая жертва бийского «маньяка» пришла в сознание

Идет расследование. Фото: Олег УКЛАДОВ

Выжившая после нападения бийского маньяка 22-летняя девушка пришла в себя. На нее, а также еще одну девушку напал с ножом неизвестный мужчина. Все произошло 18 октября, в районе Первого участка Бийска.

На перекрестке улиц Социалистическая и Васильева к ним подошел парень и нанес ножевой удар в живот 22-летней Марии Анохиной, от которого она скончалась на месте происшествия. В среду, 21 октября, состоялось прощание с девушкой. Она была спортсменкой, имела черный пояс по карате, но, вероятно, нападение было внезапным – и пострадавшая просто не успела среагировать.

У нее остался маленький ребенок. По словам знакомых, вероятнее всего, воспитанием ребенка будут заниматься родители погибшей девушки.

Второй пострадавшей – Анастасии – мужчина нанес два удара в грудь и один в живот. Она выжила, ей даже удалось позвать на помощь водителя проезжавшего мимо автомобиля. Сейчас она в госпитале и идет на поправку. Как стало известно «КП»-Барнаул», девушка пришла в сознание и дает показания. Есть надежда, что это поможет найти преступника. Однако пока состояние девушки тяжелое, следователям предстоит ее повторно опросить.

В настоящее время у полиции нет фоторобота злоумышленника. Более того, его точные приметы также неопределенны.

Вместе с ними была третья подружка. Ее спасло то, что она остановилась поговорить со знакомым, а когда нагнала девушек, нападавший уже скрылся, сообщает телеканал «Катунь».

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек).