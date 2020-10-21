Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 22 октября 2020: ограничение плановой медпомощи и десятки тел в очереди на вскрытие

Медики не справляются с количеством заболевших ОРВИ и коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за сутки коронавирус подтвердился у 205 человек. Это рекордное количество случаев за осень. Из них у 13 человек болезнь протекает бессимптомно. При этом выздоровело сразу 299 человек, а умерло девять, из них от COVID-19 — четверо.

Ограничение плановой медпомощи

В связи тем, что медики не справляются с количеством заболевших ОРВИ и коронавирусом, в Алтайском крае вновь решили ограничить плановую медпомощь. Региональный Минздрав предлагает приостановить диспансеризацию, профосмотры и плановые приемы в государственных поликлиниках. Это позволит освободить медиков и направить их на работу с заболевшими коронавирусом. При этом в полном объеме помощь оставят для больных онкологией и острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Прием в частных клиниках приостанавливать тоже не планируется.

Патологоанатомы не справляются

В регионе не справляются не только с заболевшими, но и с умершими от коронавируса. Жителей края напугало видео из ковидного госпиталя, который находится в горбольнице №12. На кадрах видно много черных пакетов, в которых якобы находятся тела усопших. Одни лежат на каталках, другие прямо на полу. В Минздраве региона подтвердили подлинность ролика и прокомментировали ситуацию. В ведомстве объяснили, что каждому ковидному пациенту должны провести вскрытие, но специалистов попросту не хватает из-за большого объема. Владимир Климачев, главный внештатный патологоанатом Алтайского края, сказал, что делается все возможное, чтобы ускорить процесс.

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