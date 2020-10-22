Барнаулец показал разрушающийся спортзал в единственной школе города для взрослых

Ученики вынуждены ходить на физкультуру в другую школу. Фото: Алексей Линник

Барнаулец Алексей Линник на своих страницах в соцсетях опубликовал фотографии спортивного зала в школе № 6. По словам активиста, там долгие годы не могут провести ремонт, поэтому ученики вынуждены заниматься физкультурой в спортивном зале другой школы. В беседе с “Комсомольской Правдой – Барнаул” школьник рассказал, почему так долго не могут решить эту проблему и как власти отреагировали на его сообщение.

13 лет в чужом спортзале

Алексей Линник учится в 11 классе и является президентом школьного самоуправления. Школа №6 – одна из старейших в Барнауле и единственное место в городе, где могут учиться взрослые. Учреждение имеет статус открытой (сменной) общеобразовательной школы.

– Школа отличная, профессиональные и доброжелательные учителя, компетентный директор и в целом обстановка в школе положительная. Мы постоянно активно участвуем в различных общественных мероприятиях города, – отметил Алексей на своей странице в Facebook.

Однако есть серьезная проблема, которую не могут решить до сих пор – разрушающийся спортзал. Уже в течениие 13 лет ученики вынуждены заниматься физкультурой в спортивном зале школы №1.

Спортзал. Фото: Алексей Линник

– Она находится примерно в километре от нашей школы. Согласитесь, в любом случае неудобно идти на занятия физкультурой в другое образовательное учреждение, переходя кучу дорог. Тем более, одно дело, если бы у школы не было своего спортзала, то это было бы нормально. Но он же есть, его просто нужно отремонтировать, – сказал барнаулец.

“Приходят отписки”

По словам активиста, директор и администрация школы пробовали решить проблему с ремонтом спортзала различными способами. Они много раз подавали ходатайства в комитет по образованию Барнаула, пытались найти частных спонсоров, однако пока это не принесло никаких результатов.

– За 13 лет не получили ни одного положительного ответа! Приходят отписки, – отметил школьник.

В связи с тем, что проблему не могут решить на муниципальном уровне Алексей подал обращение министру образования и науки Алтайского края Максиму Костенко. Он просит провести независимую оценку состояния помещения спортзала. По итогам выделить деньги и провести ремонт

– Также подал обращения председателю комитета АКЗС по социальной политике Татьяне Ильюченко, председателю комитета БГД по социальной политике Марине Понкрашевой и депутату Государственной Думы РФ от Барнаульского округа Даниилу Бессарабову с просьбой поддержать мою инициативу и посодействовать в её реализации, – сообщил одиннадцатиклассник.

Он добавил, что в связи с эпидобстановкой все обращения отправил через официальные сайты ведомств. Туда же приложи фотографий зала и описанием происходящей ситуации. Уже после подачи документов Алексей написал об этом у себя в социальных сетях.

–Мы за официальное решение этих вопросов, хотя, конечно, общественная огласка также очень важна. Думаю, что без нее мы бы не получили никакого результата, – резюмировал Алексей.

Что говорят власти

В мэрии Барнаула отреагировали на сообщения активиста. Там рассказали, что в курсе данной ситуации и ищут подрядчика для решения этой проблемы.

– Год постройки здания на проспекте Комсомольском,68, в котором сегодня располагается "Открытая (сменная) общеобразовательная школа N6" - 1955. Школа находится в нем с 2007 года (ранее в этом здании находилось педучилище №2). Спортзал школы, пристроенный к основному зданию, к сожалению, сегодня находится в неудовлетворительном состоянии, – заявили в пресс-службе.

Спортзал. Фото: Алексей Линник

В школе, вместе со взрослыми учатся дети 9 классов и старше. Специфика работы этого учреждения позволяет получать образование взрослым, режим работы сдвинут на вторую половину дня и вечернее время.

В мэрии добавили, что, действительно, учащиеся не посещают свой спортзал, а ходят на физкультуру в ближайшую среднюю общеобразовательную школу №1, поэтому образовательный процесс не страдает. Между учреждениями заключен договор на использование для учебы спортзала и спортивной площадки первой школы.

– В настоящее время комитет по образованию определяется с подрядной организацией, которая проведет инструментальное обследование и даст заключение о возможности проведения капитального ремонта спортивного зала школы, – подчеркнули в мэрии.

Отметим, что в ближайшее время школу проверит прокуратура Алтайского края.

– В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об образовании, охране здоровья несовершеннолетних, о содержании и обслуживании муниципального имущества, – сказано на сайте ведомства.

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