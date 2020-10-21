Ковидная истерия: алтайский врач рассказал о бесполезности противовирусных и антибиотиков при коронавирусе

Татьяна Щегарцова Фото: Из личного архива

Жители Алтайского края в страхе перед коронавирусом сметают с полок аптек антибиотики и противовирусные, причем без назначения врача. В результате это приводит к тому, что когда пациенты поступают в ковидные госпитали, это затрудняет терапию и ухудшает состояние пациентов.

Во многом схожее мнение медиков на эту ситуацию высказала барнаульский врач-рентгенолог Татьяна Щегарцова в своем Instagram. Ее пост мгновенно стал вирусным: его посмотрели свыше 40 тыс. человек.

- Это война. Бедные люди, которые не понимают, кто виноват и что делать. Бедные медработники, которые загибаются на работе. И власть, которая за все эти полгода не дала вразумительного ответа ни на один вопрос. Кто я такая? Врач в декрете, которая беспокоится за своих родных. Поэтому с февраля месяца я изучаю все новые и новые данные по коронавирусной инфекции, включая англоязычные источники, читаю мнения экспертов, общаюсь с докторами из "красной зоны". Мой муж и папа переболели ковидной пневмонией. Сын перенес бессимптомно, - написала на свое странице девушка.

Про антибиотики

По словам врача, сейчас происходит бесконтрольное употребление антибиотиков, тогда как только у 28 процентов больных ковидом определяется присоединении бактериальной инфекции.

- Врачи! Откуда эти схемы? Нас этому не учили. Ни в одном отечественном или международном протоколе нет рекомендаций о назначении антибиотиков с первого дня ОРВИ, включая ковид-19, - пишет медик.

В результате это может привести к тому, что у людей сформируется устойчивость к антибиотикам, и когда пандемия пойдет на спад, а мы обязательно научимся с этим вирусом справляться, обусловленные бактериальной флорой заболевания будет нечем лечить. Кстати, синегнойная палочка, которая может стать возбудителем энцефалита, цистита, пневмонии или остеомиелита, устойчива почти ко всем видам антибиотиков.

- Врачи за голову хватаются, когда к ним поступают пациенты, которые уже успели к тому времени пропить пару курсов антибиотиков. Представьте, у больного берут посев, доктор получает список всех микробов и их чувствительность к антибиотикам, известным на сегодняшний день – почти все они резистентны (бактерии на них не реагируют). Мы сейчас сами себе оказываем медвежью услугу, принимая эти препараты, - говорит Татьяна Щегарцова.

Причем даже сами врачи поддаются панике.

- У мужа были огромные глаза – коронавирус! Скупил все препараты, которые есть в стандартных схемах, начал их принимать, запивая антибиотиком, потом поехал в стационар, тогда еще были места. Он, как и мой папа, перенес пневмонию, - рассказала Татьяна.

Про противовирусные

Что касается противовирусных, обыватели относят к ним интерфероны, по словам медика, их эффективность не является доказанной.

- На сегодняшний день на рынке у нас два вида препаратов – сами интерфероны и индукторы интерферонов. Эти препараты для лечения ОРВИ применяются только в странах СНГ. Если мы будем где-то за границей, мы нигде их не увидим, потому что их эффективность не доказана – они, по сути, бесполезны или вообще могут навредить. Интерферон - это очень мощная молекула, которая является сигналом для иммунной системы для запуска иммунного ответа. Реально в жизни интерферонотерапия используется для онкологических пациентов, людей с аутоиммунными заболеваниями, в частности это рассеянный склероз, и для пациентов с гепатитами. Для того, чтобы создать в крови концентрацию интерферона, которая будет действительно терапевтической, он вводится в очень большой дозе в инъекциях. Таблеток просто недостаточно для терапевтического эффекта. Если бы эта концентрация была достигнута, человек никогда бы ее не забыл. Потому что она очень тяжело переносится, - говорит медик-блогер.

Что касается индукторов, то там много разных типов. Мы не можем взять один индуктор и надеяться , что он воздействует на нужное звено иммунитета. Это как загнать автомобиль на сервис, поменять первую попавшуюся деталь и надеяться, что истинная причина поломки будет устранена.

Почему тогда врачи их назначают? Все дело в том, что доктора пользуются отечественными рекомендациями, которым они юридически обязаны следовать, даже если они не совпадают с международной практикой.

КТ нужно не всем

Сейчас на КТ легких выстроились огромные очереди, но медики говорят, что оно нужно далеко не всем, а ажиотаж только нагнетает панику.

- Как показывает практика, от площади поражения легких не зависит тактика ведения больного. Термин пневмония сейчас обсуждается как не совсем корректный в отношении коронавирусной пневмонии. Сейчас многие общества, в том числе наше отечественное респираторное общество, написали открытое письмо о том, чтобы поменять этот термин на "вирусное интерстициальное поражение легких, пневмонит" – чтобы показать разницу в патогенезе, - говорит Щегарцова.

Что происходит с легкими при ковиде

Коронавирус - это заболевание не про легкие, а про сосуды.

- Легкие ничем не заполняются, если не присоединяется бактериальная инфекция. То, что происходит в легких – это следствие происходящего в сосудах, в микроциркуляторном русле.

Когда на КТ появляется признак вирусной инфекции, доктор пишет «матовое стекло» – это небольшое снижение воздушности легочной ткани, на фоне которого видны просветы бронхов и их стенки. «Матовое стекло» не обусловлено тем, что сами альвеолы чем-то заполнены. То есть вирус не повреждает сами легкие, это свои же клетки «прибегают» на внедрение вируса и инфильтрируют пространство, - говорит врач.

Из учебника

Еще одна особенность коронавируса в том, что картина быстро меняется.

- Сейчас у человека 25 процентов легких поражено, а через несколько часов уже – 40. Но динамика может быть и обратной. Изначально ориентировались на степень поражения легких, сейчас это уже не влияет на тактику. Кстати, в Москве было проведено много исследований, у них собралась самая большая база данных. Там даже обучили искусственный интеллект, который будет помогать докторам отличать ковид от других пневмоний.

Легкие могут очиститься

Изначально все боялись, что ковид приведет к фиброзу (замене нормальной ткани на рубец). Сейчас стало понятно, что ткань все-таки восстанавливается, причем самостоятельно.

- Все, что мы можем сделать, это помочь себе здоровым образом жизни и дыхательной гимнастикой, - говорит врач.

Разной тяжести

Могут ли люди в одной семье по разному переносить болезнь?

- Так было в моей семье. У нас даже остались очень смешные фотографии, где муж – лежит с температурой, и я со шваброй и ребенком в «слинге» бегаю по дому. Скорее всего, дело в том, что у нас была разная вирусная нагрузка. Муж тоже врач, и он цепанул большую дозу вируса. Я постоянно проветривала комнаты, в итоге у меня так и не было симптомов, и тест показал отрицательный результат, - рассказала девушка.

Есть еще один важный момент – для того, чтобы не заболеть, важен фактор местного иммунитета. Кроме того, рекомендуется регулярное увлажнение слизистой.

- Есть публикации, что перекрестный иммунитет, возникший при заболевании другими видами коронавируса, с которыми человек мог встречаться ранее, поможет легче перенести ковид-19, - говорит медик.

По ее словам, коронавирус не исчезнет из нашей жизни никогда – мы научимся с ним жить. Он станет не таким агрессивным, как сейчас.

- Места в больницах, по словам знакомых врачей, еще есть, но их не много. Сейчас главная задача – стабилизировать человека и отправить долечиваться домой, чтобы освободить доступ к кислороду. Но вопрос в том, когда перенести это заболевание – сейчас, когда больницы переполнены или через полгода, когда нагрузка на врачей снизится.