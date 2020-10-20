В Барнауле проверили, как пассажиры соблюдают масочный режим в транспорте и на остановках

В Барнауле проверили соблюдение масочного режима. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. 20 октября на проверку вышли сотрудники Роспотребнадзора, ГИБДД и активисты Народного фронта.

Комиссия работала на пр. Ленина - заходила в автобусы, троллейбусы и маршрутки. Обращали внимание как на пассажиров и кондукторов, так и водителей.

В Барнауле проверили соблюдение масочного режима. Фото: Олег УКЛАДОВ

Казалось бы, в такой опасный период маски, особенно в транспорте, должны быть неотъемлемым атрибутом. Однако до сих некоторые держат их в карманах и сумках, опускают под подбородок, а то и вовсе забывают дома.

На замечания народ реагировал спокойно — сразу же доставал «припрятанные на всякий случай» защитные средства и надевал. Также спокойно выслушивал разъяснения и предупреждения. В этот раз обошлись разговорами — никого штрафовать не стали. Впрочем, одного пассажира полиции пришлось вывести — слишком бурно отреагировал на замечание.

В Барнауле проверили соблюдение масочного режима. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, на остановках тоже нужно надевать маску. Об этом забывчивым горожанам во время рейда напомнили неоднократно.

Отметим, что рейды проходят не только в транспорте. Так, завтра, 21 октября, комиссия займется фитнес-клубами, а 22 октября — торговыми точками. Ранее проверка нагрянула на Старый базар.

В Барнауле проверили соблюдение масочного режима. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле проверили соблюдение масочного режима. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле проверили соблюдение масочного режима. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле проверили соблюдение масочного режима. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле проверили соблюдение масочного режима. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле проверили соблюдение масочного режима. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле проверили соблюдение масочного режима. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле проверили соблюдение масочного режима. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле проверили соблюдение масочного режима. Фото: Олег УКЛАДОВ

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