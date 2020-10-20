Алтайская полиция предупреждает о фейке про отравленные маски

Аналогичные сообщения начали появляться еще весной Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

По алтайским городам гуляет новость о якобы отравленных масках, которые раздают псевдоволонтеры. Эту информацию жители региона пересылают друг другу в мессенджерах, а некоторые учреждения даже берут за чистую монету и размещают объявления с предупреждением. В краевой полиции заверили, что это фейк.

Все по традиции – бесплатный сыр только в мышеловке! В объявлении говорится о том, что по квартирам ходят грабители, которые представляются волонтерами и якобы на добрых началах бесплатно раздают людям маски, пропитанные наркотическим средством. Как только человек примеряет маску, он вдыхает пары вещества и теряет сознание, а злоумышленники в это время грабят жертву.

Аналогичные сообщения начали появляться еще весной, в самом начале пандемии, когда отмечался ажиотажный спрос на маски, и в аптеке их было попросту не найти. Но, как и тогда, данная информация не соответствует действительности.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в сообщении можно проследить все признаки фейка:

- нет ссылки на источник информации;

- не указан конкретный населенный пункт, где это происходит;

- в сообщении просят распространить информацию, так как основная цель фейков - посеять панику.

К слову, за распространение в СМИ и интернете недостоверной информации, которая создает «угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности», грозит административную ответственность – штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

- Ориентироваться стоит на официальные источники информации и не заниматься рассылкой фейковых сообщений в чатах, - подчеркнули в полиции.

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