Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 20 октября 2020 года: почти 1,5 тысячи медиков заразились COVID-19

Больше тысячи медиков уже выздоровели. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 185 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших превысило 16,5 тысяч человек.

По последним данным, в крае 355 тяжелобольных пациентов, из них 135 подключено к аппаратам ИВЛ. Выздоровело еще 123 пациента. Скончались семь человек, из них пять – от коронавируса.

Как сообщает региональный оперштаб, на сегодняшний день в госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1838 человек. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают четыре пациента. Помимо этого, 1920 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 219 человек находятся там по другим обстоятельствам. Еще 1070 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, долечиваются на дому.

К сожалению, в ковидном госпитале скончался еще один медик. Умер заведующий детским отделением гнойной хирургии детской клинической больницы № 7 Сергей Беляев. На момент смерти ему было 64 года. Коллеги врача рассказали amic.ru, что он был заражен коронавирусом и умер в реанимации ковидного госпиталя. Беляев посвятил медицине больше половины своей жизни – почти 40 лет.

По данным регионального Минздрава, за все время в крае заболели коронавирусом 1444 медика. 1093 уже выздоровели, 351 человек еще продолжает лечение.

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