Эксперт:поставки антибиотиков на Алтай идут каждый день, но их сразу разбирают

Антибактериальные препараты назначают медработники Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Алтайского края продолжаются жаловаться на то, что некоторые антибиотики сложно найти в аптеках. Главный эпидемиолог региона Ирина Переладова рассказала во время эфира на радио "Комсомольская правда"-Барнаул", что поставки препаратов происходят каждый день, однако сложившийся дефицит - последствия нездорового ажиотажа. Люди часто скупают лекарства про запас, на всякий случай "чтобы было" и назначают сами себе лечение.

- Нужно прекратить этот ажиотаж! У любого препарата есть противопоказания и последствия от неправильного использования. Это совершенно не допустимо, когда люди занимаются самолечением, сами себе назначают антибиотики, а потом жалуются, что им ничего не помогает, - говорит Переладова. - Может оказаться так, что мы напрофилактируемся самостоятельно антибиотиками до такой степени, что, не приведи господи, если возникнут осложнения бактериальной пневмонии, мы столкнёмся с проблемой, когда сформируется устойчивый резистентный ко всем препаратам штамм и не будет лекарственного препарата, который сможет его победить. Выписывать антибактериальные средства должен врач. При этом я бы хотела отметить, что антибиотики предназначены для бактериальной инфекции, вирус они не лечат!

При этом эксперт отметила, что специалисты проводят мониторинг и препараты в Алтайском крае есть, поставки идут каждый день, но разбирают лекарства буквально на ходу.

– И отпускаться антибиотики должны только по рецептам, это же не обычные витамины! – резюмировала Ирина Переладова.

Что уж греха таить, сейчас на Алтае идет волна, когда эти самые рецепты передают из рук в руки, либо фармацевты, войдя в положение больного, продают антибиотики просто так.

Напомним, ранее в региональном минздраве сообщали, что дефицит некоторых препаратов произошел из-за увеличения спроса на противовирусные и противогриппозные препараты в период пандемии коронавируса. Минздрав уже обратился в Минпромторг РФ с просьбой посодействовать в производстве необходимого объема популярных препаратов.

Кроме того, проблему с отсутствием лекарств обсуждали на заседании оперштаба.

Как специалисты оценивают эпидобстановку в крае

Показатель заболеваемости составляет 716,1 на 100 тыс. населения. За неделю с 12 по 18 октября прирост по отношению к предыдущий неделе составил 32%. За этот период зарегистрировано 1239 заболевших коронавирусом, на предыдущей было 939 новых зараженных. Об этом сообщила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Добавим, что средний еженедельный темп прироста составляет 1,1%, коэффициент распространения – 1,25. Охват тестированием 258 на 100 тыс. населения в день.

Сейчас на лечении в инфекционных госпиталях находятся 1 838 человека с COVID-19. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому 4 пациента.

Количество тяжелобольных – 355, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 135. Также 1 920 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 219 человек находятся там по другим обстоятельствам.

Кроме того, 1070 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Общее число зараженных COVID-19 с начала пандемии в крае превысило 16,5 тыс. человек.

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