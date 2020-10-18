Двух рабочих завалило землей в Барнауле

Пострадавших поднимали с помощью альпснаряжения Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В субботу, 17 октября, в Барнауле во время прокладки трубопровода произошло частичное обрушение грунта, в результате чего под завалом оказались двое рабочих.

ЧП произошло накануне днем. Прокладка траншеи под трубопровод проходила в одном из районов города. На объекте были задействованы три человека. В какой-то момент произошло обрушение грунта. Землей завалило двоих. Третий обратился за помощью к спасателям на телефон 112. На место происшествия незамедлительно выдвинулись спецслужбы, так как у погребенных под землей мог закончиться кислород.

- Третий рабочий, позвонив в службу спасения 112, начал откапывать одного из пострадавших, оказавшегося в более сложном положении. Первыми на место происшествия прибыли городские спасатели, которые оценили обстановку и приняли решение о привлечении дополнительных сил. Проведение спасательных работ осложнялось в первую очередь возможностью повторных обрушений земляной массы. Постоянно поддерживая контакт с пострадавшими, спасатели, действуя крайне аккуратно, извлекли пострадавших, - рассказал спасатель международного класса Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Виктора Зюкова Алексей Черкасов.

Спасателей к пострадавшим вызвал третий рабочий Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Спасатели использовали в работе шанцевый инструмент и альпинистское снаряжение, с помощью которого поднимали пострадавших. Сначала их аккуратно откопали, обвязали тросами, а затем вытащили на поверхность, после чего передали прибывшим на место происшествия медикам.

- В аварийно-спасательных работах были задействованы три спасателя Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Виктора Зюкова, четыре спасателя аварийно-спасательного формирования города Барнаула, три специалиста краевого поисково-спасательного отряда, - сообщают в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

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