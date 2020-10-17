Последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 18 октября 2020: в ковидных госпиталях почти 600 свободных мест

Коронавирус на Алтае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно последним новостям о коронавирусе в Алтайском крае на 18 октября 2020 года, в ковдных госпиталях Алтайского края число свободных коек составило 638. По случайному совпадению, на сегодня в крае столько же умерших.

Статистика неутешительная – число выявленных зараженных растет, а выздоровевших, наоборот, уменьшается.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки зарегистрировано 184 случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 49 пациентов, умерло 13 человек, из них 9 – от COVID-19.

Статистика на 23.00 17 октября. Источник: Яндекс

В аптеках, тем временем, нет лекарств против ОРВИ и гриппа. Практически невозможно найти назначаемые при коронавирусе антибиотики. Местные власти обещают наладить поставки – попросили помощи у федерального минздрава.

На сегодня общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае составляет 16 223 человека, в т.ч. 1199 детей, выздоровело – 13 834 человека (за сутки +49 человек). За весь период умерло 638 (+13) человек (все взрослые).

В инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 747 человек. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают 4 пациента. Количество тяжелобольных - 317, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 118.

Кроме этого, 1 742 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 219 человек находятся там по другим обстоятельствам, 954 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.