Бывает ли рак груди у мужчин и спасет ли от онкологии вегетарианство

Раковые клетки под микроскопом. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие 10 лет в Алтайском крае увеличилось частота выявления рака молочной железы. Если в 2009 году болезнь диагностировали у 70 человек на 100 тысяч населения, то в 2019 году этот показатель вырос до 90. По-прежнему рак молочной железы является самым распространенным онкологическим заболеванием у женщин в Алтайском крае. О том, как влияет питание и наследственность на риск возникновения раковой опухоли, можно ли вылечиться народными средствами и есть ли шанс не поправиться после химиотерапии, рассказал онколог-маммолог Алтайского краевого онкологического диспансера Олег Матяш. Прямой эфир с ответами на часто задаваемые вопросы прошел в аккаунте регионального Минздрава в Instagram.

– Если ли у рака молочной железы симптомы? Можно ли самому понять, что у тебя рак?

– Это может быть отечность, уплотнение в молочной железе, иногда бывают выделения из сосков, стяжение кожи, бугристость. Но если вы заметили у себя такие симптомы, это уже плохо поддающиеся формы лечения. Поэтому нужно как минимум раз в год проводить УЗИ молочных желез и после 60 лет маммографию.

– Влияет ли физическая активность и питание на риск развития рака молочной железы?

– Да. Женщины с ожирением и низкой физической активностью больше подвержены развитию рака молочной железы именно из-за того, что у них повышается эстроген в крови.

– Если нет возможности сделать маммографию, достаточно ли будет УЗИ?

– По некоторым данным УЗИ информативно только в 60% случаев. Практически 40-50% образований в молочной железе при УЗИ не обнаруживается.

– Почему тогда маммографию не назначают до 40 лет?

– До 40 лет гормональная нагрузка на железистую ткань высокая, у женщин ткань плотная, поэтому маммография неинформативна, мы на ней видим белое пятно и все. Это просто ненужная лучевая нагрузка.

– Если у родственников был рак, увеличивается ли риск?

– Только если у родственников первой линии был рак молочной железы, то риск повышается. Если дальше – нет.

– Может ли привести к раку груди прием оральных контрацептивов?

– Прием оральных контрацептивов незначительно повышает риск развития рака молочной железы.

– Правда ли, что у вегетарианцев рак развивается реже?

– Точно сказать не могу, однако, если исходить из анатомии человека, то он всеяден, поэтому полное исключение какого-либо продукта не способствует профилактике.

– Есть ли средства для профилактики рака молочной железы?

– К сожалению, каких-либо профилактических мероприятий, чтобы уменьшить риск возникновения рака молочной железы, не существует.

– Бывает ли рак груди у мужчин?

– Да. За 2019 год в Алтайском крае на 100 тысяч населения приходилось 0,6% случаев заболевания рака груди среди мужчин.

– Что будет, если рак не лечить?

– Опухоль будет расти, со временем она вылезет на кожу в виде красной шишки, затем распадется. Образуется дырка, откуда будет течь и вонять. На таком этапе вылечиться уже невозможно.

– Как не поправиться во время химио- или гормонотерапии?

– Здесь нужно следить за собой. И гормонотерапия, и химиотерапия меняют скорость метаболизма. У людей меняется вкус, пищевые пристрастия. Нужно ограничить и разнообразить питание.

– Можно ли вылечиться от рака народными средствами?

– Для меня самый лучший целитель и травник – Гиппократ. У него просто других вариантов чем-то лечить не было. Он рак груди предлагал лечить каленым железом – то есть хирургическим методом. У него было знание минералов, трав и так далее, но он почему-то выбирал именно этот способ. До развития хирургия и применения лекарственных методов рак практически не лечился. Как я отношусь к народным средствам? Хорошо, но только если человек прошел курс лечения, как положено, а потом пьет травки.

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