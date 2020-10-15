Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 16 октября 2020: все больше смертей и ужесточение масочного режима

В крае прибавляется число тяжелобольных пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявлено 178 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 66 пациентов. Общее число зараженных достигло 15 858, выписалось из больниц 13 618 человек.

В регионе зафиксирован новый рекорд по смертности за сутки среди больных коронавирусом. Так, за прошедшие 24 часа в регионе скончалось 13 человек. Из них от коронавирусной инфекции умерли семь.

Ранее максимальное число умерших за сутки составляло 11 человек. За всё время в регионе умерли уже 617 человек с диагнозом COVID-19. Из них 284 человека – от коронавируса, 329 – по другим причинам и четыре случая в данный момент находятся на экспертизе.

Также в крае прибавляется число тяжелобольных пациентов. Сегодня таких насчитывается 287, 111 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В Барнауле решили ужесточить контроль за масочным режимом. В связи с этим гражданам теперь запрещено без масок находиться в магазинах, транспорте, аптеках, в местах общественного питания и предоставления услуг. Также запрещается обслуживание «безмасочников».

Для контроля за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий сотрудники Роспотребнадзора проводят рейды. 15 октября специалисты провели проверку на Старом базаре. По итогам рейда предписание получили три торговые точки.

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