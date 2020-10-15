«Спиритус» на грудь и клюкву в уши: чем лечили простуду и легочные одышки в прошлых веках

Книга с рецептами Фото: музей "Мир времени"

А-пчхи! Когда в аптеках становятся дефицитом даже градусники, а ожидание скорой помощи растягивается на сутки, самое время вспомнить прабабушкины рецепты. В барнаульском музее «Мир времени» специально для «Комсомолки» подготовили любопытную экскурсию о домашней медицине. Как знать, может быть, из этих забытых средств лечения простуды и нам что-то поможет. Но не спешите применять, прежде нужно обязательно проконсультироваться с врачом!

«Спиритус»

Среди экспонатов - бутылка из-под скипидара. Сотрудница музея Наталья Потравная, показывая ее, зачитывает душевные воспоминания Константина Паустовского:

«Бабушка вся светилась лаской и грустью. Несмотря на разницу лет, у нас было много общего. Бабушка любила стихи, книги, деревья и собственные размышления. Она никогда меня ни к чему не принуждала. Единственная ее слабость заключалась в том, что при малейшей простуде она лечила меня своим испытанным лекарством. Она называла его «спиритус». Это было зверское лекарство. Бабушка смешивала все известные ей спирты - винный, древесный, нашатырный - и добавляла в эту смесь скипидара. Получалась багровая жидкость, едкая, как азотная кислота. Этим «спиритусом» бабушка натирала мне грудь и спину. Она глубоко верила в его целебную силу. По флигелю распространялся щиплющий горло запах».

Бутылка из-под скипидара и настольная книга «Новый способъ лъчения» Фото: музей "Мир времени"

Носовые ванны и души

Рядом с бутылкой из-под скипидара - уникальный экспонат: настольная книга для здоровых и больных «Новый способъ лъчения». В 1902 году интерн Николай Семашко, в будущем первый советский нарком здравоохранения, получил ее с автографом от издателя книги доктора медицины А. Зеленкова. Тот оставил надпись, актуальную для докторов во все времена: «Лечите людей и следите за здоровьем». Перевод сочинения М. Платена, преподавателя и практического представителя системы лечения целебными силами природы, выполнялся под редакцией Великой княгини Елены Павловны. Есть в этой книге, к примеру, подробное описание носовых спринцеваний. Говорится про носовые ванны, души, про то, что детям можно втягивать в нос воду из чистой губки.

Рецепты по спринцеванию уха и носа Фото: музей "Мир времени"

Клюква в уши

Среди предметов экскурсии и красочная книга «Бездълюшки», написанная исследовательницей Еленой Лаврентьевой в сотрудничестве с музеем «Мир времени». Особый раздел книги посвящен домашней медицине. Интересные фотографии Лаврентьева сопровождает любопытными воспоминаниями. Например, цитирует ироничного писателя Михаила Осоргина (Ильина):

«Мать не только всех нас подготовила к гимназии, не только помогала нам готовить уроки, но и лечила всех сама простыми и испытанными средствами: липовым цветом, сухой малиной, касторкой, компрессами, клюквой в уши - при головной боли (это после пирамидон выдумали), паутиной - при порезах, теплым деревенским маслом - если стреляло в ухе. Когда детей пятеро - один из них непременно болен, а для хорошей жены муж ее тоже идет за ребенка».

Иллюстрация из книги с рецептами Фото: музей "Мир времени"

Среди любопытных штучек, приготовленных для медицинской экскурсии, мы также увидели карманный ингалятор Фидлера с резиновой грушей в изящной картонной коробке, старинные грелки, рекламу средства знаменитого знахаря Кузьмича «Эфедра хвойник ягодный» (этой травой знахарь лечил легкие, убирая спазм бронхов, но специалисты нынче этот способ не советуют из-за содержания в траве опасного эфедрина).

- У нас в музее есть много книг о травах, в том числе «Травник» 1845 года, - рассказывает фитотерапевт и директор музея «Мир времени» Сергей Корепанов.

Карманный ингалятор Фидлера с резиновой грушей Фото: музей "Мир времени"

Один из самых мощных каталогов Корепанов получил от Александра Николаева, сотрудника Института лекарственных растений. В 60-70-е годы 20 века тот собирал сведения о народной медицине, тогда печатать народные рецепты было еще запрещено.

- Это не ЗОЖ и не «Вестник Надежды», - подчеркнул Корепанов. - Это пласт, потерянный во времени, кладезь народной медицины, которая требует тщательной обработки, чем мы и занимаемся понемногу.

Из знаменитой картотеки для нашей экскурсии Корепанов выбрал рецепт с Каланхоэ:

Рецепт с Каланхоэ Фото: музей "Мир времени"

- Это было модное народное средство в 60-70-е годы прошлого века, - комментирует фитотерапевт. - Например, по листочку в день, по пол-листочка в день жевали Каланхоэ Дегремона и Каланхоэ Перистое. И в нос также от простуды сок закапывали.

Подробней об этом каталоге и новой книге Корепанова о лекарственных растениях с рецептами, записанными Александром Николаевым, мы расскажем в ближайшее время.

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