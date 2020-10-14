Правда ли, что перед приездом губернатора Томенко в поликлинике разогнали очередь?

Главный врач поликлиники №14 рассказал, что многие медики сами болеют, из-за этого образуются большие очереди на прием. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

14 октября губернатор Виктор Томенко объехал барнаульские поликлиники с проверкой, но некоторые жители города не поверили, что главе региона показали реальную картину творящегося там ужаса. Когда Томенко находился в 14-й поликлинике, одна из пациентов в соцсетях написала:

– Нас всех выгнали! Мы стоим с другой стороны! Тут не протолкнуться! Зайдите туда, где кабинет 4а, – написала женщина.

На фотографиях рядом с губернатором действительно нет впечатляющих огромных очередей, на которые жаловались барнаульцы. Однако, как говорят врачи и очевидцы, никто никого не выгонял.

– Очереди были с раннего утра, а мы подъехали в начале десятого. Все пациенты на тот момент уже перешли в другой корпус, где принимают терапевты. Там было очень плотно, у кабинетов – толпы, народ начал жаловаться, – рассказал главный редактор Сибирской медиагруппы Андрей Никитин, бывший на месте событий.

В telegram-канале «Ленина, 59» выложили снимки камер наблюдения, на которых видно, что даже после того, как Виктор Томенко уехал, очереди в данном корпусе нет.

– Очередь никуда не исчезла. В тот момент, когда губернатор находился в поликлинике, количество пациентов в регистратуру было минимальным. Развернуть, переместить этих пациентов невозможно, регистратура находится только в одном месте, другого входа нет. Также появилась информация, что перед приездом Томенко на Госуслугах выкинули часть талонов с возможностью дистанционной записи. На самом деле, это произошло ранее, еще до того, как начали планировать приезд губернатора, – рассказал Дмитрий Денисов, главный врач поликлиники №14.

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