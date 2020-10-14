«Не по-людски, просто пародия!»: губернатор Томенко лично увидел, что творится в барнаульских поликлиниках

Губернатор начал объезд с поликлиники №14.

14 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко лично проверил работу барнаульских поликлиник. Объезд начался с поликлиники №14, на которую больше всего последнее время жаловались местные жители из-за длинных очередей, «хвост» которых тянется на улице, и невозможности попасть на прием.

Обмороки в очередях

Замученные пациенты в коридоре рассказали губернатору, что уже несколько дней ждут своей очереди.

– Сегодня в регистратуру простояла три часа. А до этого была там и в четверг, и в пятницу, не могла попасть. Всю неделю километровая очередь с шести утра, люди стояли на улице, в обморок падали, а по телефону вообще не дозвониться, - рассказала пациентка.

Выслушав чаянья больных, губернатор лишь развел руками и заявил:

- То, что происходит - просто недопустимо! - заявил Виктор Томенко.

Кстати, среди изможденных температурящих пациентов на удивление нашлась женщина, которой нравится, как обслуживают в поликлинике №14 - у больной взяли мазок на коронавирус, при этом она очень довольная и радостная. Народ даже пошутил – это либо «подсадная утка», либо неисправимая оптимистка.

Главные врачи рассказали главе региона, что многие терапевты сами сидят на больничном. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Сами врачи болеют

К поликлинике №14 приписано более 90 тысяч человек. В ней работают 35 участковый терапевтов, но в строю на сегодняшний день только 11. Остальные сами болеют.

– Даже учитывая, что они берут по две ставки, доступность медпомощи мы никак обеспечить не можем фактическим наличием персонала, – рассказал главный врач поликлиники №14 Дмитрий Денисов.

Всю плановую помощь в медучреждении свернули, теперь принимают только пациентов с симптоматикой, а экстренную помощь перевели на узких специалистов. Такая же нехватка кадров и в колл-центре. Дмитрий Денисов говорит, что по его подсчетам на звонках должны сидеть минимум 12 человек. На данный момент их только четверо, плюс три специалиста в частных клиниках. Из-за того, что люди не могут сутками даже дозвониться в поликлинику, невозможно увидеть реальную картину заболеваемости ОРВИ в городе.

При этом надежды, что медиков станет больше, практически нет. В 14-ой поликлинике прием ведут уже два ординатора из медицинского университета, другие студенты работают в качестве медсестер и медбратьев.

– От частных организаций в большинстве случаев мы не получили отклика. Пока все ресурсы, которые были, мы задействовали, – отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

В долгосрочной перспективе проблему решат две новые поликлиники, которые будут построены в этом районе. В настоящее время сами медики признают, что работают, как на пожаре и успевают тушить уже только там, где горит.

Дистанционная консультация

Виктора Томенко интересовал вопрос, когда ситуация в 14-й поликлинике улучшится.

– Когда ситуация станет управляемой? – спросил он. – Пока мы понимаем, что все идет в разнос. Это не по-людски, это просто пародия на то, что должно быть.

Главврач Дмитрий Денисов сказал, что к концу этой недели он планирует запустить дистанционную консультативную помощь. Но для этого нужно время, чтобы обучить персонал и разработать чек-лист для ответа на часто задаваемые вопросы. Для работы в колл-центре будут привлекать студентов из медицинского колледжа, так как человек без медицинского образования не сможет провести консультацию по телефону. Часть сотрудников будет работать на базе медуниверситета, так как физически негде разместить всех операторов в здании поликлиники.

А вот ситуация с нехваткой медиков, по словам главврача, улучшится только тогда, когда они начнут выходить с больничных.

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