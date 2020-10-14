Волейбольная команда «Университет» из-за вспышки коронавируса ушла на карантин

Семь членов волейбольной команды заразились коронавирусом (фото: "Алтайский спорт")

Главная волейбольная команда Алтайского края выступающая в чемпионате Высшей лиги «А» «Университет», в полном составе ушла на карантин. Это произошло из-за вспышки коронавируса в клубе.

На больничном

Буквально на днях подопечные Ивана Воронкова должны были вылететь в Магнитогорск на второй тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд. Однако во время контрольного тестирования на коронавирус, выяснилось, что у семи представителей клуба результат положительный. В соответствии с действующим порядком руководство «Университета» поставило в известность региональный Роспотребнадзор. В ответ было получено постановление, согласно которому на карантин ушла вся команда.

Как рассказал главный тренер «студентов» Иван Воронков, большая часть инфицированных переносит заболевание в легкой форме, у некоторых пропало обоняние. Те же, кто официально здоров, поддерживают физическое состояние с помощью домашних тренировок.

О том, как будет проходить второй тур чемпиона Высшей лиги «А» без участия в нем «Университета» - пока не ясно. Отметим, наша команда должны была сыграть с пермской «Камой» и «Магниткой» (Магнитогорск). Возможно, если другие участники пойдут навстречу, то могут быть назначены дополнительные дни для проведения игр.

Кстати, третий тур чемпионата России «Университет» должен будет провести 6 ноября в Екатеринбурге. Возможно к тому моменту все члены команды пойдут на поправку.

Входа нет

А в это время футболисты барнаульского «Динамо», где пока еще не было выявлено инфицированных коронавирусом, планирует попрощаться с болельщиками до следующего сезона онлайн. В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в Алтайском крае, руководство клуба приняло решение последние домашние матчи текущего круга провести за закрытыми воротами стадиона.

- Футбольный клуб «Динамо-Барнаул» принял решение не рисковать здоровьем зрителей и провести два домашних матча при пустых трибунах. Такое решение было для нас сложным, так как ребятам очень важна поддержка болельщиков, но сейчас ваше здоровье — это самое главное! Мы были и остаемся одной командой! – говорится в заявлении клуба.

Так что посмотреть игры можно будет только онлайн на сайте команды. Матч с ФК «Лада-Тольятти» состоится сегодня, 14 октября. Начало трансляции в 17 часов. Встреча с ФК «Лада» пройдет 17 октября. Начало в 16.00.

Баскетболисты из команды «Барнаул», которые ранее уже пострадали из-за коронавируса (из-за двух зараженных команда отменила матч Кубка России и выбыла из борьбы за трофей), только накануне получили результаты повторного тестирования. Все игроки здоровы и поэтому коллектив возобновил тренировочный процесс. «Горожане» готовятся в это воскресенье, 18 октября, принять на своей площадке БК «Тамбов». Накануне руководство клуба также приняло решение закрыть арену для зрителей. Так что понаблюдать за игрой болельщики также смогут только по трансляции на сайте клуба. Начало в 17 часов.

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