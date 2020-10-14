Стройка за 40 млн. Зачем в домах около "Локомотива" на сутки отключали тепло

Пусконаладочные работы выполнены оперативно и с надлежащим качеством Фото: Анастасия Корягина

Завершился ремонт, а по сути, строительство новой крупной теплотрассы рядом с будущим ЖК "Локомотив". Для запуска сети на короткий период приостановлена подача тепла в расположенные рядом дома. Однако пусконаладочные работы выполнены оперативно и с надлежащим качеством. Строители принесли извинения за причиненные неудобства и попросили потерпеть, ведь в итоге это обезопасит целый микрорайон от серьезных и неожиданных аварий.

Работа на теплотрассе началась в конце лета 2020 года по инициативе компании "Первый". В октябре проект успешно завершился, и объект нужно было ввести в эксплуатацию. Для этого, сообщили в пресс-службе СГК, 13 октября от отопления на сутки отключили 3,2 тыс. барнаульцев. Этот период выбран, потому что температура воздуха, по прогнозам синоптиков, должна была быть плюсовой. По факту: +8 градусов днем.

Проект прокомментировал Нодар Шония, директор компании "Селф", которая выступает в роли подрядчика строительства ЖК. Он рассказал, что работы по ремонту теплотрассы за счет инвестора ведет Барнаульская теплосетевая компания. Специалисты подтвердили: латать трубы бессмысленно, поэтому из земли пришлось вынимать прогнившие куски аварийной коммуникации, которую построили примерно 50 лет назад.

Инвестор вложил в инженерное хозяйство города около 40 млн рублей, не дожидаясь проблем и появления каких-либо государственных инвестиционных программ. В итоге построено 200 метров новых коммуникаций, которые заработают в ближайшее время. Неудобства созданы на короткий период, зато новая теплотрасса будет служить десятилетиями.

В компании застройщика сообщают, что к концу октября территорию вдоль стены трибуны "Локомотив" приведут в порядок. С тротуара вывезут остатки строительного мусора, грунт, уберут ограждение. Теплотрасса к этому времени будет работать на полную мощность, сообщает Толк.