265 тыс. руб: Авиабилеты на Алтай оказались самыми дорогими этой осенью

Самолет летел из Москвы в Горно-Алтайск. Фото: Олег УКЛАДОВ

Аналитики выяснили стоимость самого дорогого авиабилета за сентябрь. Его цена – 265 тысяч рублей. Именно за такую сумму некий пассажир совершил путешествие из Москвы на Алтай и обратно.

Исследование провели специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. На втором месте билет из Москвы в Бодрум (Турция) и обратно – 239 тысяч рублей. Третью строчку рейтинга занимает путешествие из столицы в Дубай - 238 тысяч рублей, сообщает RT. Как видно, даже за границу перелеты были дешевле.

В компании OneTwoTrip «Комсомольской правде» рассказали, что самолет приземлился в Горно-Алтайске. Авиаперелет осуществляла компания S7. Билет был куплен в бизнес-класс, никаких дополнительных услуг включено не было.

В бизнес-классе есть своя туалетная комната, гардеробная для верхней одежды и особое меню. Как пишут на сайте компании, еда похожа на ресторанную по вкусу и качеству. Подают блюда на фарфоровых тарелках. Можно взять большой багаж – до 32 кг, а на борту прикорнуть после бокальчика игристого на мягких подушках под теплым одеялом.

Кто купил билет за такую стоимость, неизвестно. Этим летом отдыхать на Алтай приезжали десятки звезд. Как раз в сентябре здесь свой отпуск проводил золотой голос России – Николай Басков.

Если сейчас искать билеты на сайте авиакомпании, то стоимость полета в бизнес-классе из Москвы в Горно-Алтайск туда и обратно стоит чуть больше 70 тысяч рублей. Возможно, такое почти четырехкратное увеличение было связано с большим спросом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Алтайский край за лето посетили 640 тысяч туристов

Туристический сезон в Алтайском крае уже можно назвать провальным. Всему виной пандемия коронавируса. Из-за этого принимать гостей регион начал позже обычного и в итоге сильно потерял в доходах (подробнее)