В Новоалтайске машина директора тепловых сетей провалилась под землю из-за коммунальной аварии

Фото: Артем Шилаев

Внедорожник директора Новоалтайских тепловых сетей провалился под землю из-за коммунальной аварии. И что тут началось в социальных сетях – только ленивый не пошутил на эту тему: «Это карма», «Обратка четко по адресу воздает», «Он просто в работу углубился, а вы сразу злорадствовать» и прочие комментарии в таком же духе.

Вот только организация, которой руководит пострадавший мужчина, здесь совсем не причем – порыв произошел на водопроводе, а не тепловых сетях.

Александр Адодин

- Повезло, что это случилось со мной, а не с кем-то еще, - говорит директор теплосетей Александр Адодин. – Кто-то мог влететь туда на большой скорости. Машина также не сильно пострадала – по сути, только бампер. Вытащили ее тоже очень аккуратно. Скорее, было неприятно читать все эти комментарии.

Фото: Александр Адодин

Порыв произошел 11 октября. По предварительным данным, труба лопнула около шести утра, а остановили порыв только спустя три часа. В результате это привело к подмытию почвы.

Провалы случаются регулярно. В Барнауле, например, последний произошел на пересечении проспекта Ленина и улицы Профинтерна. Под землю ушел кусок проезжей части, фрагмент тротуара и светофор. К счастью, обошлось без пострадавших.

Авария в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Весной автомобиль такси провалился и застрял в яме в асфальте во дворе на проспекте Ленина. Также был случай в центре Барнаула напротив гостиницы «Турист».