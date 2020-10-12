Роспотребнадзор оценил обстановку по коронавирусу в Алтайском крае как неблагополучную

Подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией происходит на фоне сезонного подъема ОРВИ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжает расти число зараженных коронавирусом, ежедневно фиксируют более 100 новых случаев. О причинах этого, а также в целом об эпидобстановке в регионе на пресс-конференции 12 октября рассказали Валерий Шевченко, главный инфекционист Алтайского края, и Ульяна Калинина, замруководителя краевого управления Роспотребнадзора.

Заболевших все больше

Представитель Роспотребнадзора сообщила, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае по коронавирусу оценивается как неблагополучная. Ежедневные темпы прироста составляют 1,1% коэффициент распространения инфекции – 1,3.Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 662.

По последним данным, с начала пандемии число заболевших составляет 15 338, за минувшие сутки прибавилось 169 заболевших.

– Подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией происходит на фоне сезонного подъема ОРВИ. Если предыдущие две недели мы говорили о том, что ситуация по ОРВИ стабилизировалась, то за прошедшую неделю, с 5 по 11 октября, отмечается прирост на 10% по отношению к предыдущий неделе, – сказала Ульяна Калинина.

Она добавила, что большинство заболевших - взрослые.

Случаи заболевания COVID-19 зафиксировали в одном из банков, а также среди работников налоговой инспекции и судебных приставов.

– Мероприятия проводятся по всем организациям, где зарегистрированы случаи заболевания. Выдаются предписания, определяется круг контактных лиц, проводятся противоэпидемические мероприятия, – сказала замруководителя краевого управления Роспотребнадзора.

Медик. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ситуация в образовательных учреждениях

По информации на сегодняшнее утро, в связи с ситуацией с COVID-19 полностью закрыли одно детское образовательное учреждение и училище. Частично закрыты 26 групп в 17 ДОУ в целом по Алтайскому краю, а также 95 классов в 58 школах, 11 групп в четырех учреждениях среднего профессионального образования и одна группа высшего учебного заведения.

Кроме того, по причине заболевания ОРВИ в связи отсутствием более 20% детей учебный процесс приостановили в 5 школах, 7 детских дошкольных образовательных учреждениях, 89 классах в 36 школах и 31 группа 21 детского детского образовательного учреждения.

При этом на входных фильтрах с начала учебного в образовательных учреждениях Алтайского края отстранили более 5 тысяч детей.

–Каждый родитель перед тем отправить ребенка в школу или детский сад должен измерить у него температуру дома, – добавила Ульяна Калинина.

Кто относится к кругу контактных лиц

В соцсетях многие жители края задаются вопросом, кого можно считать отнесенным к кругу контактных лиц. В Роспотребнадзоре дали разъяснения – к контактному кругу относятся члены семьи, которые живут вместе с заболевшим, коллеги по работе, которые находятся в одном кабинете. Все остальные в круг не попадают, о все равно нужно соблюдать меры предосторожности. Прежде всего, социальная дистанция, масочный режим и чистые руки.

– По нашим оценкам, на прошлой неделе мы провели этот мониторинг в общественном транспорте, соблюдение масочного режима оценивается от 25% до 50%, этого, конечно же, недостаточно. Если каждый гражданин будет понимать ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих, если каждый будет выполнять все эти требования, то мы сообща сможем переломить ситуацию, – подчеркнула Ульяна Калинина.

Отметим, что на COVID-19 обязательно тестируют пациентов с внебольничной пневмонией, людей старше 65 лет при наличии признаков ОРВИ, тех, кто был в контакте с зараженным (их обследуют на 8-10 день), а также медицинских работников, имеющих риск инфицирования коронавирусом. У них также должны быть симптомы ОРВИ.

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Хватает ли коек

В настоящее время проходят лечение в госпиталях – 1490 пациентов. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают 27 пациентов. Количество тяжелобольных - 278, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 113. Кроме этого, 1540 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. И еще 123 человека продолжают там находиться по другим обстоятельствам.

По словам Валерия Шевченко, загруженность коечного фонда находится на постоянном контроле, в случае необходимости можно будет развернуть дополнительные места. Специалист подчеркнул, что аппаратов ИВЛ также хватает, всего в крае их около 400, до конца года ожидается поставка еще 10.

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