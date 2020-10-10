Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 11 октября 2020: препарат от ковида и новые томографы

В настоящее время в регионе подтверждено более 15 тысяч случаев заражения Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 11 октября 2020: Алтайский край получил первую партию лекарства от коронавируса. Барнаульцы мигом его раскупили, но вскоре в регион привезут новую партию. Кроме того, регион получит шесть новых аппаратов для компьютерной томографии, с помощью которой сейчас выявляют пневмонию.

Купить лекарство от ковида теперь можно в государственной сети «Аптеки Алтая». На курс лечения одному пациенту потребуются две пачки, стоимость одной – 12,3 тысячи рублей. Назначить лекарство может лишь врач, так как имеются побочные действия и противопоказания.

Что касается томографов, то сейчас в крае их всего семь. По словам министра здравоохранения Дмитрий Попова, регион уже получил четыре новых томографа, еще два должны прийти в ближайшее время.

В настоящее время в регионе подтверждено более 15 тысяч случаев заражения. Кроме того, уже несколько дней ежедневно специалисты подтверждают 10, а то и более летальных исходов пациентов с коронавирусом.

Лечение в госпиталях продолжают чуть больше 1,5 тысячи человек с ковидом, 277 из них находятся в тяжелом состоянии.

- Кроме этого, 1390 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. И ещё 118 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам, - сообщает краевой оперштаб.

Всего в крае на наличие инфекции обследовали уже более 537 тысяч человек.

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