Алтайский министр рассказал, как справляется система здравоохранения в это сложное время

В настоящее время свободна лишь 251 койка в ковидных госпиталях Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попов записал видеообращение, в котором рассказал, как сейчас справляются медики в условиях чрезвычайной нагрузки. В настоящее время лишь 251 койка в ковидных госпиталях из более чем трех тысяч остается свободной, поэтому в крае продолжают расширять коечный фонд.

- Мы ежедневно фиксируем новое количество зараженных. На 9 октября свободной остается 251 койка, при таком темпе развития эпидситуации, мы должны двигаться дальше, расширять коечный фонд. Новый госпиталь на 160 мест планируется открыть на базе третьей городской больницы, уже в субботу или воскресенье там будут готовы оказывать медицинскую помощь, - отметил министр.

Также он добавил, что в крае исправляют ситуацию с бригадами скорой помощи, которых, как оказалось, не хватает для отработки такого числа вызовов. Ранее Минздрав сообщил, что количество вызовов увеличилось в два раза! Поэтому было принято решение задействовать еще 29 машин.

В поликлиниках для работы с пациентами организовали колл-центры. Всего 50 операторов принимают звонки от жителей всего Алтайского края – а это около 9 тысяч звонков в день. В 14-ой поликлинике, на которую пожаловались жители, ситуация, как сказал министр, наиболее сложная, и потому там создано сразу два колл-центра.

Также министр сообщил о том, что в крае закуплено шесть томографов для компьютерной диагностики (сейчас их семь). Будут увеличивать и количество проводимых исследований на наличие коронавируса.

В конце своего обращения министр попросил жителей края соблюдать масочный режим, беречь свое здоровье и заботиться о своих близких.

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