Синоптики рассказали, какой будет погода до конца октября в Алтайском крае

В октябре растет количество пасмурных дней.
Фото: Олег УКЛАДОВ
На календаре 10 октября, а во многих районах Алтайского края уже выпал снег. О том, какой именно будет погода в этом месяце и чего стоит от нее ожидать, сообщила Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.
Природа готовится к зиме
В октябре атмосферные процессы продолжают перестраиваться на зимний режим погоды, становится холоднее. По средним многолетним датам, 5 октября происходит переход среднесуточной температуры через +5 градусов. А уже 26 октября столбик термометра устойчиво переходит через показатель 0 градусов к отрицательным значениям. Это является началом холодного периода и в будущем появлению устойчивого снежного покрова.
Все меньше солнечных дней
В октябре растет количество пасмурных дней. Сумма выпавших осадков в среднем составляет 37 милиметров. При этом периодически дождь сменяется снегом. Также несколько раз появляется временный снежный покров, высота и время таяния которого постепенно увеличиваются.
В среднем на октябрь приходится один день с туманом, один день с гололедом, налипанием мокрого снега и изморозью. Чаще всего бывают два дня с метелью, а один раз в десять лет даже гроза. На дорогах периодически появляется гололедица.
Чего ожидать в этом году
По данным группы долгосрочных метеорологических прогнозов, октябрь в Алтайском крае ожидается около нормы. Первая волна холода охватит районы региона с 6 по 10 октября. С обвалом мощного арктического воздуха и понижением температуры воздуха осадки из дождя перейдут в мокрый снег и снег.
– Это обусловит в отдельных районах гололедные явления и местами появление временного снежного покрова,– предупредили в алтайском ЦГМС.
Напомним, ранее мы писали, какой будет погода в крае в ближайшие выходные, 10 и 11 октября.
Факт
Разброс экстремальных температур в октябре колеблется в диапазоне 63 градусов. 10 октября 1971 года было +27 градусов, а 31 октября 1914 года -36,1 градуса. Самый теплый месяц за 50-летний период наблюдений был отмечен в 1997 году, а самый холодный – в 1976.
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