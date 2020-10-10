Синоптики рассказали, какой будет погода до конца октября в Алтайском крае

В октябре растет количество пасмурных дней. Фото: Олег УКЛАДОВ

На календаре 10 октября, а во многих районах Алтайского края уже выпал снег. О том, какой именно будет погода в этом месяце и чего стоит от нее ожидать, сообщила Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Природа готовится к зиме

В октябре атмосферные процессы продолжают перестраиваться на зимний режим погоды, становится холоднее. По средним многолетним датам, 5 октября происходит переход среднесуточной температуры через +5 градусов. А уже 26 октября столбик термометра устойчиво переходит через показатель 0 градусов к отрицательным значениям. Это является началом холодного периода и в будущем появлению устойчивого снежного покрова.

Все меньше солнечных дней

В октябре растет количество пасмурных дней. Сумма выпавших осадков в среднем составляет 37 милиметров. При этом периодически дождь сменяется снегом. Также несколько раз появляется временный снежный покров, высота и время таяния которого постепенно увеличиваются.

В среднем на октябрь приходится один день с туманом, один день с гололедом, налипанием мокрого снега и изморозью. Чаще всего бывают два дня с метелью, а один раз в десять лет даже гроза. На дорогах периодически появляется гололедица.

Чего ожидать в этом году

По данным группы долгосрочных метеорологических прогнозов, октябрь в Алтайском крае ожидается около нормы. Первая волна холода охватит районы региона с 6 по 10 октября. С обвалом мощного арктического воздуха и понижением температуры воздуха осадки из дождя перейдут в мокрый снег и снег.

– Это обусловит в отдельных районах гололедные явления и местами появление временного снежного покрова,– предупредили в алтайском ЦГМС.

Напомним, ранее мы писали, какой будет погода в крае в ближайшие выходные, 10 и 11 октября.

Факт

Разброс экстремальных температур в октябре колеблется в диапазоне 63 градусов. 10 октября 1971 года было +27 градусов, а 31 октября 1914 года -36,1 градуса. Самый теплый месяц за 50-летний период наблюдений был отмечен в 1997 году, а самый холодный – в 1976.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На выходных 10-11 октября Алтайский край накроют дожди с мокрым снегом

Синоптики рассказали о погоде на 10-11 октября в Алтайском крае (подробнее)