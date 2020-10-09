Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 10 октября 2020: рост зараженных и всего 250 свободных коек

Коронавирус на Алтае. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае, согласно последним новостям о коронавирусе на 10 октября 2020 года, отмечается рост выявленных больных коронавирусом. За минувшие сутки было выявлено 142 инфицированных.

В крае дополнительно развертываются новые ковидные госпитали. В Городской больнице №3 Барнаула в корпусе на улице Бехтерева подготовили для пациентов 60 коек, а в Михайловской ЦРБ развернули 25 коек. Всего в крае от коронавируса и пневмонии лечат в 18 госпиталях, общим объемом на 3323 койки. Примерно половина из них с кислородом, ИВЛ – 410.

Сейчас всего по краю около 250 свободных коек. Очевидно, что система здравоохранения едва справляется с нагрузкой – об этом свидетельствуют жалобы жителей на длинные очереди и отсутствие возможности попасть на осмотр даже с подтвержденным ковидым, как это произошло в барнаульской поликлинике №14. Сейчас в этом разбирается прокуратура.

Уровень смертности остается примерно на прежнем уровне – за минувшие сутки скончались 10 человек. А общее число погибших уже составило 567 человек.

А тем временем, из больницы выписался Виктор Томенко, ранее губернатора госпитализировали с двусторонней пневмонией.