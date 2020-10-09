На выходных 10-11 октября Алтайский край накроют дожди с мокрым снегом

Погода в Алтайском крае 10-11 октября 2020 года Фото: Олег УКЛАДОВ

На этих выходных, 10 и 11 октября погода в Алтайском крае будет неустойчивой. В некоторых районах возможны дожди с мокрым снегом. Кроме того, ветер может усилиться до 20 м/с. Об этом “Комсомольской Правде – Барнаул” рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

В среднем ночью температура воздуха будет колебаться в крае от -4 до +4 градусов. Днем же держаться в пределах +3…+8 градусов. Синоптики предупреждают о гололеде и вероятности образования временного снежного покрова в некоторых районах региона.

– В ближайшие дни Алтайский край, как и прежде, будет находиться под влиянием антициклона, но периодически ощущаем атмосферные фронты, смещающиеся по северным районам циклонов. В связи с этим у нас и сохраняется неустойчивая погода с осадками, преимущественно в виде дождя и мокрого снега, – объяснила Людмила Сырых.

Добавим, что к понедельнику, 12 октября, в Алтайском крае немного потеплеет. Регион окажется в теплом секторе северного циклона. Днем ожидается +6…+11 градусов. На большей части региона пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В последующие дни это тепло сохранится и временный снежный покров растет. отметим, что в предгорьях его высота уже достигла 10 сантиметров.

Погода в субботу, 10 октября

В Алтайском крае ночью температура воздуха составит -4...+1 градус, в местами по югу до -10 градусов. В отдельных районах мокрый снег, гололедные явления. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем в крае будет +3...+8 градусов. В отдельных районах небольшие, местами по востоку умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами гололедные явления. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.

В краевой столице ночью ожидается -1...-3 градуса. В конце ночи небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

Днем в Барнауле +3...+5 градусов. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Погода в воскресенье, 11 октября

В Алтайском крае ночью температура воздуха составит -2...+3 градуса, в предгорьях до -7 градусов. Местами небольшие осадки виде мокрого снега и дождя, гололедные явления. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем в регионе воздух прогреется до +4...+9 градусов. На большей части территории умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле ночью будет -1...+1 градус. Небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В краевой столице днем ожидается +4...+6 градусов. Осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

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