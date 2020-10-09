Прокуратура Алтайского края проверяет информацию о женщине, которая три дня не могла вызвать "скорую"

Сюжет на Первом канале вызвал большой общественный резонанс. Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Алтайского края проводит проверку по информации о недоступности медицинской помощи в регионе. Ранее о женщине, которая якобы уже несколько дней не может дозвониться в поликлинику и дождаться приезда медиков, в программе “Время покажет” в эфире Первого канала рассказал Сергей Калашников, доктор экономических наук и кандидат психологических наук, сенатор от Брянской области.

Из сюжета программы следовало, что жительница Барнаула с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в течение трех дней не могла получить медицинскую помощь в городской поликлинике № 14.

– Прокуратура региона незамедлительно приступила к проверке сведений о несоблюдении требований законодательства о здравоохранении при предоставлении медицинских услуг. В случае установления нарушений закона и прав граждан будут приняты меры прокурорского реагирования, – подчеркнули в ведомстве.

Сам Сергей Калашников назвал эту ситуацию катастрофической. Сюжет на Первом канале вызвал большой общественный резонанс. Гости и ведущие программы были в шоке от услышанного.

Напряженная ситуация

Мы уже писали о том, что в Алтайском крае продолжает расти число заболевших ОРВИ и коронавирусом. Скорые нередко приезжают через сутки, дежурные врачи не успевают обходить всех больных, очереди в поликлиниках нескончаемы. Дошло до того, что те, кому все же удалось попасть на прием к врачу, начали делиться списком лекарств с другими заболевшими. Подробнее здесь.

Чтобы успеть оказать помощь всем нуждающимся вовремя, госучреждения привлекают на помощь медиков частных клиник, студентов-медиков. К тому, же из-за увеличения числа вызовов минздрав региона сообщил о том, что Барнаульская станция скорой медпомощи срочно ищет водителей. О требованиях к кандидатам мы сообщали в этом материале.

Кроме того, чтобы справиться с возросшей нагрузкой во всех крупных медицинских учреждениях Алтайского края запустили колл-центры. Ежедневно операторы обрабатывают более 9 тысяч вызовов.

Отметим, что с начала пандемии в регионе выявили более 14,7 тыс. зараженных COVID-19. Выздоровевших от коронавируса – свыше 12,7 тысяч. Ежедневно в Алтайском крае регистрируют более 100 новых случаев заражения. Как и всегда, больше всего инфицированных выявляют в Барнауле.

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