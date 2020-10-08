Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 9 октября 2020: более 4000 случаев выявлены по ОРВИ

Общее число инфицированных превысило 14,7 тысяч человек
Фото: Олег УКЛАДОВ
Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 9 октября 2020: 4383 зараженных новой инфекцией выявили по признакам ОРВИ. Общее число инфицированных превысило 14,7 тысяч человек.
По последним данным краевого оперштаба по борьбе с инфекцией, более 12,7 тысяч из общего числа заболевших уже вылечились. В госпиталях сейчас находятся 1423 пациента и еще десять получают лечение на дому. Почти 250 человек находятся в тяжелом состоянии.
- Кроме этого 1378 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19 находятся на лечении в ковидных госпиталях. И ещё 108 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам, - добавили в штабе.
Данные на 23:00 8 октября. Скриншот сайта Яндекс.Коронавирус
Специалисты продолжают устанавливать источники заражения. Так, 194 случая – завозные, 8043 – по контакту с ранее заболевшими, 4755 – по пневмонии, 4382 – по ОРВИ. В 5574 случаях заболевание протекало бессимптомно.
Только за последние сутки Минздрав развернул в медицинских учреждениях края еще 60 коек. Общий коечный фонд составляет 3258, в том числе 1610 мест с кислородом и 410 с аппаратами искусственной вентиляции легких. На данный момент свободно 355 коек.
За все время в крае провели 526658 тестов на наличие инфекции, в том числе более 6 тысяч – за сутки.
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