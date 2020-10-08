Борьба за себя: из-за невозможности попасть к врачу больные начали делиться рецептами на лекарства

В мессенджерах уже гуляют фото рецептов на антибиотики Фото: Анна Перевощикова

В Алтайском крае продолжает расти число заболевших ОРВИ и коронавирусом. Скорые нередко приезжают через сутки, дежурные врачи не успевают обходить всех больных, очереди в поликлиниках нескончаемы. Дошло до того, что те, кому все же удалось попасть на прием к врачу, начали делиться списком лекарств с другими заболевшими.

Рецепт от «тети Зины»

В мессенджерах уже гуляют фото рецептов на антибиотики. Их скидывают те, кто лично "познакомился" с ковидом или пневмонией. Однако врачи предупреждают - лекарства должен назначать врач, ведь существует немало противопоказаний. И то, что подошло соседке тете Зина, не факт, что подойдет вам.

«Просто здравствуй, просто как дела?»

Врачи сейчас из-за большой нагрузки тоже изыскивают способы, как справиться с таким большим количеством больных. Например, в поликлиниках появились так называемые «телефонные осмотры».

Жительница Барнаула Анна испытала новый сервис на собственной шкуре. Заболела в минувшие выходные: по традиции, кашель, сопли, слюни, температура чуть выше 37 и жуткая ломота в костях.

- Я закупилась тем же, чем и всегда лечила ОРВИ, но температура и на второй, и на третий день не падала. Три ночи мне показались маленькой войной за выживание, - рассказала Анна.

Тогда девушка решила обратиться в поликлинику, чтобы вызвать врача на дом, ведь идти куда-то в таком состоянии очень тяжело.

- Семь минут понадобилось, чтобы дозвониться до оператора – загрузка на линии была просто невероятная. У меня сразу же спросили, какая температура, и предупредили, что если меньше 38,5, то придется идти до врача на своих двух. К счастью или нет, но градусник превысил эту отметку, вызов приняли. Часа через два позвонила терапевт, подробно расспросила про симптомы и назначила лечение. На этом телефонный осмотр был завершен, - добавила девушка.

С такой же ситуацией столкнулась и другая жительница краевой столицы Вера Медведенко. Свою историю она рассказала на странице в Facebook.

- 26 сентября вызвала врача. Пришел врач, измерила кислород, температуру, выписала рецепт с антибиотиками. Началась борьба за себя. 10 дней ничего не менялось: антибиотики, таблетушки, полоскание. Потеряла голос. Восстановила голос. Температура все также держалась стойко 37,5, а вечером 37,8. Все дни. Сейчас появился сервис в поликлиннике. Тебе звонят, спрашивают, как себя чувствуете. Звонили каждый день. Спрашивали: «Как вы?». Я отвечала: «Плохо, температура 10 дней не уходит, что делать?», - пишет Вера Медведенко.

В итоге, женщина настояла на рентгенографии, которая выявила пневмонию. Сейчас она проходит лечение в больнице.

- У меня так же температура. Но я не боюсь. Я защищена. Мне ставят уколы, дают таблетки. Я знаю, что теперь я не пропаду. С утра позвонили из поликлиники: "Как ваши дела?", - рассказывает Вера.

Бедные врачи. Надеемся, что у них тоже есть кому спросить, как дела. С такой нагрузкой недолго и заболеть.

Помощь в немирное время

Медикам государственных учреждений сейчас, правда, приходится туго. И накануне министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов объявил, что им на помощь спешат частные клиники. Так, специалисты заберут часть неотложных вызовов, обслуживание ряда дистанционных пациентов, а также, вероятно, будут работать в ковидных госпиталях.

Одна из организаций уже направила на работу в 14-ую поликлинику анестезиологов по договору безвозмездного предоставления персонала. Некоторые клиники готовы работать с пациентами, лечащимися на дому. А на базе одного из частных центров планируют даже развернуть ковидный госпиталь на 200 мест.

- Проблема только одна - центру для работы в режиме ковидного госпиталя необходимы кислородоконцентраторы. В «мирное время» центру они просто не нужны. Дмитрий Попов пообещал найти ресурсы для временной передачи оборудования в безвозмездное пользование. Также ведомство поддержит центр средствами индивидуальной защиты на то время, которое необходимо будет для отработки собственных поставок. Пока предполагается, что госпиталь будет развернут к 19 октября. Однако возможно сокращение сроков, - отметили в министерстве.

Еще одним ковидным госпиталем станет центр травматологии и ортопедии. Но есть и те учреждения, которые точно перепрофилировать не будут. К примеру, это онкологический и кардиологический диспансеры.

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