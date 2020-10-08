Три человека, в том числе ребенок, погибли на пожаре в алтайском селе

17-летнего пострадавшего на пожаре госпитализировали Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ночь на четверг, 8 октября, в поселке Благовещенка Алтайского края произошел серьезный пожар, в котором практически в полном составе погибла семья.

Звонок на пульт дежурного поступил около полуночи. Когда пожарные прибыли на место происшествия, на улице Первомайской открытым огнем горели уже два соседних жилых дома, а также надворная постройка. При этом стихия с огромной скоростью продолжала распространяться по деревянным конструкциям зданий.

- На борьбу с огнем было подано два многофункциональных ствола большой мощности и два ствола "Б". На месте происшествия в условиях сильнейшего задымления звеном газодымозащитной службы был обнаружен пострадавший: 17-летнего юношу спасатели вынесли из объятого огнем дома и передали полиции, - сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

К тому моменту на пожар прибыли и медики, которые забрали пострадавшего подростка в больницу. Увы, остальных членов его семьи спасти не удалось. Как подтвердили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Следкома, в огне погибли отец, мать и семилетний брат.

Ситуация осложнялась еще тем, что в любой момент могли взорваться газовые баллоны, которые находились в обоих домах. Тогда жертв могло быть еще больше.

Полчаса потребовалось пожарным, чтобы локализовать пламя и еще 15 минут ушло на полную ликвидацию горения.

- В результате случившегося уничтожена кровля и одна комната одного дома и пристройка к нему, у другого дома повреждена часть крыши. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 200 квадратных метров, - добавляют в главке МЧС.

По словам специалистов, все могло завершиться не так трагично, но к сожалению, пожар слишком поздно обнаружили. Причину возгорания еще предстоит установить. На месте также работает следственно-оперативная группа.

Напомним, за последнюю неделю это второе столь крупное происшествие. Так утром 3 октября в Хабарском районе в пожаре погибли три человека: 59-летний хозяин частного дома, его 29-летний родственник и 48-летняя местная жительница. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».