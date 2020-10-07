Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 8 октября 2020: зараженных COVID-19 более 14,5 тысяч

Число выздоровевших также увеличивается. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае стремительно растет с каждым днем. По последним данным, их количество превысило 14500 человек. К счастью, выздоровевших также становится больше. Из больниц региона с начала пандемии выписали уже свыше 12650 пациентов. Об этом сообщает оперштаб края.

В настоящее время проходят лечение в госпиталях – 1363 пациента. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому находятся еще 15 пациентов. Число тяжелобольных – 265, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 97. (по данным на 7 октября).

Отметим, что, по информации на 7 октября, из общего числа заболевших 194 случаев – завозные, 15 – из-за рубежа; 7955 случаев – по контакту с ранее заболевшими.4701 – у больных внебольничной пневмонией, 4302 – у заболевших ОРВИ, в 5574 случаях – бессимптомное течение.

Данные на 23 часа 7 октября. Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

За весь период пандемии в крае скончались скончались 547 человека с коронавирусом, в том числе 243 случаев от COVID-19, 300 случаев – иные причины смерти, четыре случая находятся на экспертизе.

Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию с начала пандемии обследовали более 520 тыс. человек.

Зараженный мэр

7 октября появилась информация о том, что глава администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман заразился коронавирусной инфекцией. По словам мэра, положительный тест он получил накануне, но пока не госпитализирован. Лечение получает на дому. Так что если ухудшения не будет, ближайшие две недели он проведет на самоизоляции.

- В отсутствие главы его обязанности исполняет первый заместитель Владимир Пьянков, - пишет “Местное время”.

Кроме того, стало известно, что несколько артистов Государственного Великорусского оркестра «Сибирь» им. Е.И. Борисова ушли на карантин. Подробнее здесь.

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