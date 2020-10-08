Предпосылок для ЧС нет: как в Алтайском крае начался отопительный сезон

С начала нового отопительного сезона не было серьезных коммунальных аварий. Фото: Олег УКЛАДОВ

К 28 сентября на большей территории Алтайского края среднесуточная температура опустилась ниже 8 градусов. Это значит, что муниципалитеты обязаны были запустить отопление. О том, есть ли риск возникновения ЧС в «проблемных» районах и на сколько дней в крае сформирован запас угля, рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Иван Гилев.

«Надеюсь, проблем не будет»

До 15 ноября все муниципалитеты должны получить паспорта готовности.

– Конечно, в таком объемы мы их не получим. Мы заранее начали взаимодействовать с Ростехнадзором. С июня у нас проводятся внеплановые проверки. На сегодня 36 муниципальных образований проверено. Эти проверки проводились не для получения паспортов, а чтобы определить слабые места, и у органов местного самоуправления была возможность их устранить. Фактические паспорта получены 29 муниципальными образованиями из 137, – рассказал Иван Гилев.

Министр отметил, что в прошлом году запуск прошел хорошо и быстро. Тогда было в два раза меньше нарушений по теплу и в три раза – по водоснабжению. В этом году есть все шансы, что тоже все пройдет гладко.

Жители края опасаются коммунальных аварий, подобно тем, которые происходили в Змеиногорске в 2018 году. Тогда несколько раз за сезон отопление отключали в сотнях жилых домов на несколько дней. Также в прошлые годы проблемы с отоплением были в Славгороде.

– Сегодня там стоят уже два новых котла, сейчас мы ставим третий резервный котел. Надеюсь, проблем, не будет, – отметил Иван Гилев.

Могут ли быть сбои при запуске тепла?

Иван Гилев рассказал, что в муниципалитете должен быть 45-дневный запас угля. Пока этим могут похвастаться только 26 муниципальных образований. В министерстве ЖКХ ввели дополнительный показатель – семь дней, это уже «красная линия», меньше – недопустимо. Вот на неделю запас угля есть уже у всех.

Помимо основного запаса, в Алтайском крае ежегодно формируется резерв. На данный момент это 26 тонн угля, который предоставляется муниципальным образованиям, если свои ресурсы иссякли.

Иван Гилев заверил, что предпосылок для объявления ЧС нет.

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