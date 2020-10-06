Синоптики прогнозируют прохладную и снежную неделю в Алтайском крае

Днем будет до +7 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

На этой рабочей неделе погода в Алтайском крае испортится окончательно. В ближайшие дни прогнозируют дожди и мокрый снег, также усилится ветер. О причинах такой погоды и о том, с чем связаны эти изменения “Комсомольской Правде – Барнаул” рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Погода испортится и станет неустойчивой в связи с прохождением холодного фронта северного циклона. Днем температура воздуха будет держаться в пределах +1…+6 градусов, а ночью 0…-4 градуса. В большинство дней прогнозируют дожди и мокрый снег, возможны гололедные явления, а местами даже появление временного снежного покрова.

–Наиболее неблагоприятные погодные условия ожидаются с 7 на 8 октября с прохождением атмосферных фронтов северного циклона, – добавила Людмила Сырых.

Отметим, что немного теплее станет уже в это в воскресенье, 11 октября. Днем воздух может прогреться до +7…+12 градусов.

Погода в Алтайском крае с 6 по 8 октября

Вторник, 6 октября

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +1...+6 градусов. В отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления.Местами появление временного снежного покрова. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле днем +3…+5 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.

Среда, 7 октября

Ночью в крае температура воздуха составит -4...+1 градусов. По северо-западу небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, возможны гололедные явления, местами временный снежный покров. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +2...+7 градусов. На большей части территории осадки в виде дождя и мокрого снега, возможны гололедные явления, местами временный снежный покров. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 20 м/с.

В краевой столице ночью -1...+1 градус. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +3...+5 градусов. Умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывы до 15 м/с.

Четверг, 8 октября

Ночью в регионе 0...-5 градусов. По востоку и югу осадки в виде дождя и мокрого снега, возможны гололедные явления, местами временный снежный покров. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Днем в Алтайском крае будет +1...+6 градусов. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, возможны гололедные явления., местами временный снежный покров. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В краевой столице ночью ожидается -1...-3 градуса. Умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +2…+4 градуса. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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