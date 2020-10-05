Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 5 октября 2020: митинг против ковидного госпиталя, пациенты в коридорах и маски в школах

В крае растет число тяжелобольных пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 104 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших составило 14 334. Последние дни в регионе растет число тяжелобольных пациентов. Сейчас в регионе 296 человек, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме. Из них 77 подключены к аппаратам ИВЛ.

Не всем пациентам, которым требуется госпитализация, хватает мест в больничных палатах. Сейчас в Алтайском крае работают 16 ковидных госпиталей. Общий коечный фонд составляет 3198, его загруженность – 83%. При этом ситуация динамично меняется. В соцсетях часто появляются сообщения о том, что люди вынуждены лежать не в палате, а коридоре.

– Что касается нахождения пациентов в коридоре, то такая ситуация, действительно, существует. Мы, конечно, прикладываем усилия ее корректировать, – прокомментировал главный инфекционист региона Валерий Шевченко.

Тем временем в Новоалтайске планируется митинг против перепрофилирования единственной городской больницы в ковидный госпиталь.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в школах Алтайского края вводится масочный режим. Теперь ученики обязаны будут носить маски на переменах. Об обязательном ношении средств индивидуальной защиты на уроках не сообщается.

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