В Алтайском крае растет число тяжелобольных с COVID-19

Сейчас в регионе 296 тяжелобольных пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжает увеличиваться число зараженных коронаиврусом, среди них немало пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии. О причинах этого, а также в целом о ситуации с коронавирусом в Алтайском крае во время пресс-конференции 5 октября сообщили Валерий Шевченко, главный инфекционист Алтайского края, и замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Текущая ситуация

Валерий Шевченко отметил, что в регионе растет число тяжелобольных пациентов. Это связано с особенностью развития эпидпроцесса. Так происходит не только в Алтайском крае, но и в других регионах России.

Сейчас в регионе 296 тяжелобольных пациентов, из них 77 подключены к аппаратам ИВЛ. Общее число зараженных COVID-19 с начала пандемии – 14 334.

Главный инфекционист региона заявил, что в начале пандемии было много бессимптомных пациентов, но затем болезнь стала протекать в среднетяжелой и тяжелой форме. Сейчас наибольшее число пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии, – это люди старшего возраста, а также те, кто имеет сопутствующие хронические заболевания.

– Коронавирусная инфекция проникла практически во все уголки и нашей территории, и социума. Если сначала болели социально активные люди, мобильные, то сейчас, наверное, у каждого из нас есть примеры заболевания из близкого круга. То, что сейчас происходит, можно считать закономерностью. Вопрос в том, что это нужно понимать, осознавать и реагировать, – добавил Валерий Шевченко.

На рост числа зараженных всегда влияло несколько факторов, в частности, формирование новых коллективов и скученность. В ситуации с коронавирусом также. Люди вернулись из отпусков, началась полноценная работа различных учреждений, организаций и предприятий.

Жителей региона призвали и дальше не забывать о мерах профилактики COVID –19 и ОРВИ – носить маски, соблюдать социальную дистанцию, тщательно мыть руки.

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Почему лежат в коридорах

В настоящее время в Алтайском крае работают 16 ковидных госпиталей. Общий коечный фонд составляет 3198, его загруженность – 83%. При этом ситуация динамично меняется. В соцсетях часто появляются сообщения о том, что люди вынуждены лежать не в палате, а коридоре.

– Что касается нахождения пациентов в коридоре, то такая ситуация, действительно, существует. Мы, конечно, прикладываем усилия ее корректировать, – подчеркнул главный инфекционист региона.

По его словам, важно понимать состояние пациентов. Тем, кому нужна неотложная помощь, ее оказывают. При поступлении в медучреждение происходит сортировка больных и врачи оценивают, в каком состоянии находится каждый больной. При необходимости развертывают койки дополнительно.

– Если это ситуация возникает, то она временная и мы прикладываем все усилия, чтобы ее скорректировать, – резюмировал Валерий Шевченко.

В палате. Фото: Олег УКЛАДОВ

Много ли больных c ОРВИ

С 28 сентября по 4 октября в Алтайском крае зарегистрировали 22,5 тыс. заболевших ОРВИ. Этот показатель держится на уровне предыдущей недели. Если сравнивать с 2019 годом, то за прошедший осенний период, сентябрь - октябрь, в разные недели уровень прошлого года был превышен от 18 до 30%.

–Хотелось бы сказать, что динамика эпидпроцесса в текущем году по заболеваемости ОРВИ развивается аналогично прошлому. С момента формирования детских коллективов, с 1 сентября в течение двух недель происходит прирост заболеваемости. Как правило, середина сентября – пиковые уровни, а затем идет стабилизация и снижение заболеваемости ,– резюмировала Ульяна Калинина.

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