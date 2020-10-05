День учителя-2020. Отец второго космонавта планеты преподавал 13 предметов

Фотография Степана Титова в музее Полковниково Фото: Олег УКЛАДОВ

«Мне кажется по сей день: все, что есть лучшего во мне, - от отца». Это слова космонавта Германа Титова. В День учителя-2020, 5 октября, мы решили напомнить о талантливом педагоге Степане Павловиче Титове. В музее космонавтики в Полковниково есть экспонаты, рассказывающие об этом удивительном человеке: учителе, литераторе, художнике, музыканте. Там есть и автобиография, составленная самим Степаном Павловичем на склоне лет:

«В школу отдали на 9-м году, - рассказывал старший Титов. - До нее, как все крестьянские дети, был в семье маломощным помощником. В 1920 году организовалась коммуна «Майское утро». Отец вступил в нее, началась новая жизнь. В коммунарской школе ребятишек было немного. Набралось три небольших класса. Меня учитель посадил в первый класс…»

Личные вещи семьи Титовых Фото: Олег УКЛАДОВ

Степан Павлович учился у известного просветителя Адриана Топорова. Тот отзывался о своем ученике так: «Степу в детстве поцеловали музы искусства, у него много талантов».

Во многом благодаря Топорову старший Титов решил сам стать учителем. После школы Степана отправили на музрабфак при Московской консерватории, но после смерти отца (как старший в семье) молодой человек вернулся в колхоз «Майское утро» и стал преподавать русский язык и литературное чтение в 5-7 классах.

В мемориальном здании школы в Полковниково хранятся его удостоверение об окончании советской школы в 1922 году, зачетная книжка Московской государственной консерватории, его скрипка и мандолина, фортепьяно. Отец знаменитого космонавта владел многими музыкальными инструментами.

Вещи семьи Титовых Фото: Олег УКЛАДОВ

«Мы с сестренкой затихали, боясь помешать отцу, оборвать легкие движения невесомого смычка, - писал в воспоминаниях Герман Титов.- И я отчетливо увидел наш дом, комнату с камельком и полатями, освещенную неярким светом горевшей вполнакала электрической лампочки. Я любил такие вечера. Все затихало, и домик наш наполнялся волшебными звуками, которые, казалось, исходили от большой сутуловатой фигуры отца»

В 1943-м году Степана Титова призвали на войну. С фронта в солдатских конвертах- треугольниках он посылал родным и свои стихи.

После войны учитель снова вернулся в Полковниковскую школу. И восхищал креативными идеями и учителей, и детей. И хор организовывал, и сад школьный, благодаря ему садили, и в классику дети влюблялись, благодаря не только урокам, но и школьному театру.

Фортепиано семьи Титовых Фото: Олег УКЛАДОВ

В разные годы Степан Павлович Титов преподавал в сельской школе русский и немецкий языки, историю, географию, литературное чтение, физику, рисование, математику, пение, черчение, ботанику, зоологию, физкультуру. В целом учительский стаж насчитывает почти 30 лет. Хотя, как говорят настоящие учителя, стаж учителя от Бога не измеряется пределами преподавания в школе. Это практически вся жизнь.

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