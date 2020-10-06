Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 7 октября 2020: Роспотребнадзор просит губернатора закрыть ТЦ и прекратить плановую медпомощь

В регионе могут приостановить плановый прием пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

Ситуация с коронавирусом в Алтайском крае обостряется с каждым днем все сильнее. Регион близок к тому, чтобы вернуться к ограничениям.

Главный государственный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко подписала письмо к губернатору региона Виктору Томенко, в котором просит внести некоторые ограничения в общественную сферу жизнедеятельности. В частности, это касается перевода сотрудников на «удаленку», закрытии фуд-кортов, кинотеатров, торговых центров, и самое главное – приостановить оказывать плановую медицинскую помощь.

Примечательно, что ранее с подобными предложениями выступал глава Барнаула Вячеслав Франк. Он провел совещание в администрации краевой столицы и по итогам составил список мер, которые по его мнению, следует ввести. В частности - ограничить массовые спортивные и культурные мероприятия.

Данные на 23.00 6 октября 2020 (фото: https://yandex.ru/covid19/stat)

Помимо этого в минздраве разработали новую методичку по которой работают врачи и распределяют потоки пациентов. Так как в последнее время на КТ-исследований в диагностическом центре Алтайского края выстраивается огромная очередь, теперь не всех обращающихся будут направлять на обследование этим методом. Показанием будет считаться низкое насыщение крови кислородом, длительная лихорадка, отсутствии эффекта от терапии требуется КТ и др.

- Применение КТ целесообразно для первичной оценки состояния органов грудной клетки у пациентов с тяжелыми прогрессирующими формами заболевания, а также для диагностики выявленных изменений. Да, КТ выявляет изменения легких у значительного числа пациентов с бессимптомной и легкой формами заболевания коронавирусом, которым не требуется госпитализация. Однако результаты КТ в этих случаях не влияют на тактику лечения и прогноз заболевания, - добавляет главный рентгенолог Алтайского края Владимир Колмогоров.

Остальных будут направлять на флюорографию. По мнению медиков, этот метод исследования также эффективен. К тому же он позволит немного разгрузить томограф.

Данные на 23.00 6 октября 2020 (фото: оперштаб АК)

Если смотреть на статистику, то она выглядит следующим образом: за последние сутки было выявлено 114 новых инфицированных. Барнаул – 51, Бийск, Первомайский район – по 11 заболевших, Бийский район - 10, Целинный район - 7, Зональный район – 4, Новоалтайск, Славгород, Змеиногорский район – по 3 заболевших, Быстроистокский, Поспелихинский, Смоленский, Солтонский, Тальменский район – по 2 заболевших, Новичихинский район – 1. Общее число зараженных составило уже 14 448.

Выписались 142 пациента (общее число вылечившихся – 12 558). Продолжают лечение 1337 человек. Амбулаторно - 16 пациентов. «Тяжелых» больных в госпиталях – 270, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 89.

Скончались за прошедшие сутки восемь человек. Половина из них от COVID-19. За все время наблюдения – 537.

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