Как Роспотребнадзор проверяет барнаульские магазины в период пандемии

Такие проверки проводят регулярно. Фото: Константин Санталов

6 октября представители Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю посетили один из магазинов в Барнауле и посмотрели, как там соблюдают требования по профилактике коронавирусной инфекции. Во время рейда специалисты пообщались с сотрудниками объекта торговли и еще раз напомнили обо всех рекомендациях в период пандемии.

Какие меры безопасности соблюдают в магазине

На входе в магазин стоит столик с масками и дезинфицирующим средством, которым можно обработать руки. Здесь же находится яркая табличка, которая предупреждает покупателей о том, что без маски их обслуживать не будут.

Управляющая магазином, Ирина Мочалова, рассказывает, что утром перед началом рабочего дня у сотрудников проверяют температуру, заполняют специальный журнал и выдают средства индивидуальной защиты. Их меняют несколько раз в течение дня. Кроме того, у работников спрашивают о самочувствии и о том, не было ли у них контактов с зараженными коронавирусом. В магазине работает обеззараживатель воздуха.

– Влажную уборку проводят каждые два часа. Дезсредством с противовирусным эффектом обрабатываем все поверхности, в том числе пол. Все это делать очень важно, ведь речь идет не только о безопасности и здоровье сотрудников, но и наших покупателей. Отметим, что у нас есть запас дезсредств, который пополняем каждые пять дней. Также привозят маски и перчатки, – сообщила управляющая.

Кроме того, в отдельном месте для удобства покупателей на полке собраны антибактериальные салфетки, антисептические средства, перчатки и маски нескольких видов.

Постоянный контроль

Ольга Рузанова, и.о. заместителя начальника отдела надзора за гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю сообщила, что такие рейды проводятся ежедневно не только в Барнауле, а в целом по всему Алтайскому краю. Посещают как объекты торговли, так и общественного питания, а также другие предприятия, оказывающие услуги населению.

Ольга Рузанова Фото: Константин Санталов

– В первую очередь специалисты обращают внимание на соблюдение предприятиями противоэпидемических мероприятий. В частности, смотрим наличие антисептиков для покупателей, разметки для соблюдения социальной дистанции, масочного режима. Также смотрим, как именно проводится дезобработка всех контактных поверхностей. Среди них тележки и корзинки, считыватели банковских карт и многое другое. Такие рейды будем проводить и дальше, пока есть угроза распространения коронавируса, – сказала Ольга Рузанова.

Она добавила, что сейчас особая ответственность возложена на работодателей. Они должны не только постоянно напоминать сотрудникам о необходимости носить маски, но и не допускать в помещения тех, кто пренебрегает этим.

Какие нарушения встречаются чаще всего

В магазине во время проверки никаких нарушений не выявили. Однако специалисты Роспотребнадзора рассказали о наиболее частых претензиях к торговым объектам и предприятиям.

Прежде всего, в некоторых магазинах и предприятиях не проводится уборка с дезинфекцией. По рекомендациям Роспотребнадзора организации обязаны проводить регулярную уборку со специальными дезинфицирующими средствами. Также порой вовсе отсутствует или является небольшим запас масок или кожных антисептиков. Компания обязана обеспечить как минимум 5-дневный запас одноразовых масок для работников. Он должен быть рассчитан на то, что средство индивидуальной защиты будет меняться не реже, чем каждые три часа.

Добавим, что сообщить о нарушениях может каждый. Для этого следует позвонить на горячую линию. Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43,

Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю 8 (3852) 66-54-27.

Что грозит нарушителям

– Предприятием, на которых обнаружили нарушения, выдают предписания со сроком для их устранения. В случае дальнейшего неисполнения всех этих мероприятий, применяются меры административного воздействия. Однако большинство предпринимателей стараются выполнять требования, подходят к этому ответственно, ведь сами являются гражданами и соблюдают рекомендации и в повседневной жизни, – добавила Ольга Рузанова.

По ее словам, такие проверки проводят без предупреждения и взаимодействия с представителями магазинов. Можно сказать, что сотрудники Роспотребнадзора выступают в качестве независимых покупателей.

Отметим, что нарушителей могут привлечь к административной ответственности по статье ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Горожанам грозит штраф от 15 до 40 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 50 до 150 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В магаизне. Фото: Константин Санталов

Что говорят покупатели

Кассиры признаются, что в последнее время все больше людей носят маски. Многие жители Алтайского края стали понимать, что всегда есть опасность заражения и стали внимательнее относиться к своему здоровью.

– Ношу маску с самого начала пандемии. Думаю, что так должен делать каждый, ведь только от наших общих усилий зависит то, как быстро мы победим пандемию, и жизнь вернется в прежнее русло,– рассказывает покупательница Людмила.

Другой покупатель, Кирилл, отмечает, что уже не выходит без маски из дома и с ней чувствует себя намного комфортнее.

– Считаю, что глупо рисковать своим здоровьем и здоровьем близких. Для меня маска стала необходимым атрибутом гардероба, наверное, как вторая кожа. Конечно, хочется, чтобы пандемия скорее закончилась, чтобы снова могли дышать свободно. Но пока ничего не остается кроме ношения маски, это необходимость, – резюмировал покупатель Кирилл.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило 14,4 тыс. человек.

Отметим, что в регионе продолжает действовать указ губернатора Алтайского края от 31 марта 2020 года №44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». Несколько дней назад в него внесли изменения. В частности, до 14 ноября людям в возрасте старше 65 лет, а также всем, страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, находящимся на территории Алтайского края, продлевается соблюдение режима самоизоляции.

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