Фото и видео первого снега в Алтайском крае 2020: настоящие сугробы

Чарышский район. Фото: Ольга Вострикова

Первый снег выпал в Алтайском крае в этом сезоне. 5 октября барнаульцы видели мокрый снег в центре города и на Горе, в краевой столице он шел впервые, но на земле не задерживался, тут же таял.

В предгорных районах Алтайского края первый мокрый снег прошел еще на минувшей неделе, но утром 6 октября жители региона начали делиться снимками настоящих сугробов.

Сильный снегопад прошел вечером 5 октября в Бийске, Белокурихе, Краснощековском, Чарышском и некоторых других районах края. Если в наукограде снег только «припудрил» дороги и здания, то в Чарышском районе, судя по фотографиям, от тяжести склонились к земле ветки деревьев.

Кстати, по данным синоптиков Росгидрометцентра, завершившийся сентябрь в целом по России оказался самым теплым за историю наблюдений, правда, это не коснулось Алтайского края. Он стал одним из двух регионов, в которых средняя температура воздуха в сентябре 2020 не превысила норму.

– На всей территории Российской Федерации, за исключением отдельных районов Камчатского и Алтайского краев, средняя температура воздуха в сентябре 2020 года превысила норму, – сообщают специалисты.

До этого самым теплым считался сентябрь 2016 года.

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