Последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 5 октября 2020 года: вспышка заболеваемости в Бийске

Коронавирус на Алтае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно последним данным, по состоянию на 5 октября 2020 года, в очередной раз выросло число тяжелобольных пациентов. Сейчас больницах Алтайского края насчитывается 272 пациента в тяжелом состоянии, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 87 человек.

Закономерно с ростом числа тяжелых пациентов увеличивается и смертность – за последние сутки скончались десять человек, а за все время пандемии – 523 (Напрямую от ковида умерли 227 человек, по иным причинам смерти – 292 человека; на экспертизе – 4 случая).

Всего в регионе развернуто 3020 коек. Из них около половины оборудованы кислородом, ИВЛ – 410. В больницах края остаются свободными 452 койки для больных коронавирусом.

Вместе с тем, согласно статистике за минувшие сутки, в Бийске произошла вспышка заболеваемости. Там выявили 40 заболевших (в Барнауле за то же время – всего четыре). В связи с этим региональный Роспотребнадзор поспешил дать разъяснение. По данным ведомства, групповой заболеваемости не зарегистрировано.

Из числа заболевших семь детей (четыре школьника из разных школ, дваа случая среди детей, посещающих детский сад (из домашнего очага), один ребенок до года.

Большинство заболевших - 33 человека – взрослые. Из них шестеро медработников, обследованных в рамках мониторинга; 17 – сотрудники предприятий и организаций, где зарегистрировано по одному случаю; 10 – лица старше 60 лет (пенсионеры).

- Общее число заболевших коронавирусом составляет 14 230 человек. Из общего числа заболевших 189 случаев – завозные; 7734 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами; 4579 – у больных внебольничной пневмонией, 4118 – у заболевших ОРВИ, в 5533 случаях – бессимптомное течение, - сообщает региональный оперштаб.