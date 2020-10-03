Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 4 октября 2020: растет число тяжелобольных пациентов

Вновь в ковидную статистику стало прибавляться более 100 новых случаев за день. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вновь в ковидную статистику стало прибавляться более 100 новых случаев за день. За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 103 новых заболевших коронавирусом. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет уже свыше 14 тысяч человек, в том числе более тысячи детей.

Большинство заболели после контакта с ранее инфицированным человеком. Таких более 7,6 тысяч. В 5,5 тысячах случаев болезнь протекает без проявления каких-либо симптомов.

Последнее время в Алтайском крае растет число летальных случаев у пациентов, зараженных коронавирусом. Так, за минувшие сутки зарегистрировано еще 11 смертей.

Из 11 смертельных случаев именно от коронавируса скончались семь человек. У остальных установлены иные причины смерти. За весь период пандемии в крае умерло 513 пациентов. От коронавирусной инфекции всего скончались 222 человека, по иным причинам смерти – 287 человек, четыре случая на данный момент находятся на экспертизе.

Также стремительно растет число тяжелобольных пациентов. Сейчас в крае 256 человек, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме. 97 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

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