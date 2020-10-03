В Барнауле трое пьяных мужчин жестоко избили семейную пару

Мужчин задержали сотрудники Росгвардии. Фото: Управление Росгвардии по Алтайскому краю

В Барнауле задержали мужчину, которого подозревают в умышленном причинении женщине телесных повреждений. Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, во время драки он ударил ей ногой в голову и сломал лицевую кость.

Известно, что вечером трое мужчин распивали спиртные напитки возле подъезда жилого дома. Одному из жильцов это не понравилось, и он не постеснялся сделать мужчинам замечание. Их это разозлило, началась словесная перепалка, которая затем переросла в драку. Трое напали на одного.

На защиту мужчины, которого избивали, вышла его супруга. Но опьяневших мужчин было не остановить. Попытавшись защитить мужа, женщина сама получила удар ногой в голову, в результате которого у нее оказалась сломана лицевая кость.

Жители дома вызвали на место происшествия скорую медицинскую помощь и позвонили в полицию. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений. Его доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Вскоре задержали и остальных участников драки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

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