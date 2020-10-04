Можно ли обниматься во время пандемии covid-19? Мнения алтайских экспертов

В такой обстановке не то что обниматься, находиться с другими людьми вне дома ближе чем на метр-полтора нельзя Фото: Олег УКЛАДОВ

Чем больше сереет небо, тем безрадостнее в барнаульских поликлиниках. В нервозных огромных очередях люди кашляют и чихают. По официальной статистике, количество зараженных covid-19 растет. К традиционной осенней депрессии, которая любит ловить в свои лапы чувствительных людей, прибавляются новые страхи.

До «чумы» одним из рецептов снятия тревожности психологи называли теплые объятия и прикосновения. Более того, учеными доказано, что люди, которые регулярно обнимаются, на 32% меньше подвержены сезонным простудам.

А теперь, получается, «обнимашки» - нарушение социальной дистанции. Что же делать?

«Только через стекло или по телевизору»

- В такой обстановке не то что обниматься, находиться с другими людьми вне дома ближе чем на метр-полтора нельзя, - говорит главный внештатный специалист эпидемиолог Алтайского края, Ирина Переладова.

- С неблизкими людьми обниматься только через стекло или по телевизору, - отчеканила Переладова. - Нам нужно дружно пережить этот период и потом, пожалуйста, никаких проблем. Хоть обниматься, хоть целоваться, хоть вместе в кино за ручку сидеть вне зависимости от возраста и социального статуса. А сейчас напряженная эпидемиологическая обстановка, потому важны меры безопасности: обработка рук, ношение масок и самое главное - дистанционирование.

«Перетерпеть»

- Да, обниматься очень полезно, в том числе и для сердечной деятельности, - соглашается кардиолог Анатолий Старков. - Но в этом году, когда мы больше знаем плохого об этом вирусе, лучше перетерпеть и не обниматься. Те, кто перенес заболевание covid-19, могут рассказать, что это очень тяжелое состояние, здесь рисковать не надо. В первую волну досталось пожилым больше. Сейчас возраст заболевших помолодел.

- Обниматься будут те, кто счастливо выживет, – сурово заметил кардиолог.

«Лучше с плюшевым мишкой»

- Нужно выбирать меньшее зло. А сегодня меньшее зло - не обниматься ни с коллегами, ни с учениками, тем более, с незнакомыми людьми, - считает гастроэнтеролог, лучший педиатр России 2019 года Денис Фуголь. - Если очень хочется обняться в коллективе, можно встать друг напротив друга, руки развести в сторону посмотреть друг другу в глаза и… обхватить каждый сам себя руками. И будет ощущение, что обнялись. Да, можно самому себя обнять. Семейным людям проще, но если вы одиноки и не хватает тактильных ощущений, можно погладить котика, собачку, мягкую большую игрушку. Только не обнимайтесь со всеми подряд.

«И обниматься, и целоваться!»

Особое мнение по поводу объятий - у профессора, доктора биологических наук Людмилы Комаровой.

- Обниматься и целоваться нужно обязательно во все времена! - считает Комарова. - Давно были исследования: у тех, кто часто целуется (даже просто целуется в носик, в лоб, в щечку), резко увеличивается выработка гормонов удовольствия, и люди живут значительно дольше. И те, кто чаще обнимаются, дольше живут. Крепкие объятия и даже держание за руки увеличивают уровень окситоцина, серотонина и дофамина – гормонов любви и удовольствия. От объятий повышается иммунитет, ускоряется выздоровление. Мы сейчас с мужем в Турции отдыхали, да, в маркетах люди в масках, но на пляже, в ресторане все были без масок. И обнимались, и целовались, и никто не заболел. Мое стойкое убеждение, что вся эта пирамида вокруг коронавируса - больше политическая акция. Чтобы людей разобщить…

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