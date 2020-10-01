Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 2 октября 2020: полтысячи смертельных случаев

Уже почти 14 тысяч жителей края заразились коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

Обстановка с коронавирусом в Алтайском крае ухудшается с каждым днем. Официально зарегистрировано уже полтысячи летальных случаев среди инфицированных.

Такие данные на 2 октября 2020 года предоставляет оперативный штаб региона. По информации на предыдущий день в крае было зарегистрировано девять новых смертей. Из них непосредственно от COVID-19 – три. Общее число жертв инфекции – 493. Вместе с тем продолжают лечение больше 1100 человек. Все они находятся в ковидных госпиталях. Значительно за последние дни выросло количество «тяжелых» пациентов – 246. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 86.

Данные на 23.00 1 октября 2020 (фото: https://yandex.ru/covid19/stat)

Растет и число новых зараженных. По последним данным инфицированных выявили на следующих территориях: Барнаул – 59, Бийск – 8, Новоалтайск – 5, Белокуриха, Яровое, Первомайский, Усть-Пристанский, Шелоболихинский районы – по 3 заболевших, Целинный район – 2, Алейск, Заринск, Рубцовск, Алтайский, Баевский, Быстроистокский, Завьяловский, Ребрихинский, Усть-Калманский районы – по 1 заболевшему. Итого – 98 случаев. Общее число зараженных жителей региона – уже почти 14 тысяч человек.

Выздоровели больше 12 тысяч пациентов. Из них только за последние сутки 40.

Режим самоизоляции

Накануне, временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виталий Снесарь внес изменения в указ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». Согласно поправкам, для жителей региона старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем продлевается обязательная самоизоляция. Ситуация на сегодняшний день такова, что на улицу им настоятельно не рекомендуется выходить, как минимум, до 14 ноября.

Данные на 23.00 1 октября 2020 (фото: оперштаб АК)

- Предыдущий период режима самоизоляции заканчивается 3 октября. Режим самоизоляции предусматривает запрет на покидание места жительства, за исключением вынужденного выхода из дома, - говорится в указе.

Под вынужденным выходом подразумевается поход за продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости. Также можно покидать жилье для получения медицинской помощи.

Что касается остальных категорий граждан, то власти рекомендуют работодателям перевести сотрудников на удаленный режим работы, конечно, если это возможно.