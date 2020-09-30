Барнаульское «Динамо» может получить за Александра Соболева от московского «Спартака» 5,2 млн рублей

Александр Соболев подписал контракт со "Спартаком" минувшей весной (фото: ФК "Спартак")

Московский «Спартак» заплатит барнаульскому «Динамо» за воспитание нападающего Александра Соболева. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе бело-голубых.

Руководство барнаульского клуба на днях отправило запросы в Российский футбольный союз (РФС) и Российскую премьер-лигу на получение выплат за переход Александра Соболева из самарских «Крыльев Советов» в московский «Спартак». Ранее свою часть «отступных» уже получила томская «Томь», за которую нападающий играл с 2016 по 2017-й год.

- Сейчас главная задача клуба – собрать необходимые документы и доказать, что АНО ПФК «Динамо-Барнаул» является правопреемником ООО «Динамо-Барнаул». Реорганизация произошла в 2014 году и если мы сможем доказать, что это одна и та же команда, то мы получим около пяти миллионов рублей. Если мы не сможем доказать, то тогда нам заплатят 1,8 млн рублей за 2014 – 2016 годы, - говорят в клубе.

Эти деньги – солидарные выплаты ПФК «Спартак-Москва» за воспитания футболиста Александра Соболева. В РФС существуют правила, согласно которым, при переходе игрока из одного профессионального клуба в другой, клуб, который его покупает должен заплатить компенсацию школе, воспитавшей игрока, в размере 5% от его стоимости. По некоторым данным красно-белые выкупили барнаульца у «крылышек» за 4,5 млн евро. Впрочем, если «Динамо» сомневается, уточнить эту сумму оно может в РФС.

- Вообще, деньги должна получить спортивная школа «Динамо», но так как юридически она является структурным подразделением клуба, то деньги получит клуб. Так как это нецелевые средства, то они могут быть потрачены по своему усмотрению: часть передать его тренеру Александру Горбунову, постелить поле, отправить детей на соревнования… - добавляют в клубе.

Уже точно известно, что «Динамо-Барнаул» получит за нападающего 1,8 млн рублей. Если докажет, что Соболев тренировался и в предыдущие годы, то транш составит еще порядка 3,3 млн. Если же этого не произойдет, то указанная сумма уйдет в РФС, а там уже структура сама определит на что их потратить. Вероятнее всего – на развитие детского спорта.

Справка КП

Александр Соболев, 23 года (07.03.1997).

Родился в Барнауле. Воспитанник спортшколы «Динамо». Тренер – Александр Горбунов.

Амплуа: нападающий.

Выступал за томскую «Томь», красноярский «Енисей», самарские «Крылья Советов». В февраля 2020 года на правах аренды перешел в московский «Спартак», а уже в мае подписал с клубом полноценный контракт. По некоторым данным его зарплата составляет примерно 1,8 – 1,9 млн евро за сезон плюс бонусы за командные достижения.

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